|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ YEGEN
|5
|%0.03
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
|HÜSEYİN BULUT
|11
|%0.06
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
|CEVDET SOLMAZ
|62
|%0.02
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|EMİN AKAY
|0
|%0
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