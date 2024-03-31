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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ YEGEN 5 %0.03 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %80.58
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %74.29
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %90.55
HÜSEYİN BULUT 11 %0.06 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %62.07
0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %89.80
CEVDET SOLMAZ 62 %0.02 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
EMİN AKAY 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı