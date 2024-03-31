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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
ABP

  • KISALTMA

    ABP

  • GENEL BAŞKAN

    Bedri Yalçın

  • KURULUŞ TARİHİ

    02/01/2020
ABP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %84.44
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %62.07
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %54.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %26.92
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %23.73
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %54.41
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %65.62
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %52.91
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı