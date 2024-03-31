|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %84.44
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %62.07
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %54.00
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %26.92
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HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %86.67
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %23.73
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %54.41
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %65.62
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %52.91
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