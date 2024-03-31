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HÜSNÜ ÇATAL Millet
DENİZLİ
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SİNAN UYSAL Millet
DENİZLİ / ACIPAYAM
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HALİL HIZLI Millet
DENİZLİ / BABADAĞ
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BAYRAM BERCİ Millet
DENİZLİ / BAKLAN
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YADİGAR VARLIKLI Millet
DENİZLİ / BEKİLLİ
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AYKUT KARAÇAY Millet
DENİZLİ / BOZKURT
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YAŞAR DİDİN Millet
DENİZLİ / BULDAN
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SEVGÜL TEKİN Millet
DENİZLİ / ÇAL
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SERHAT TOĞAN Millet
DENİZLİ / ÇARDAK
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MAHMUT YURT Millet
DENİZLİ / ÇİVRİL
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HÜSEYİN KAZALCI Millet
DENİZLİ / GÜNEY
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ŞENNUR ŞİMŞEK Millet
DENİZLİ / HONAZ
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YAŞAR ORHAN Millet
DENİZLİ / KALE
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NECATİ VARLIKLI Millet
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ
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RECEP OĞUZALP Millet
DENİZLİ / PAMUKKALE
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MEHMET AYDEMİR Millet
DENİZLİ / SARAYKÖY
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MUSTAFA ÇAKIROĞLU Millet
DENİZLİ / SERİNHİSAR
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SAFİYE ÇATAL Millet
DENİZLİ / TAVAS