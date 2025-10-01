CANLI | İşgalci İsrail ablukasını kıran "Mikeno" alıkonuldu! Filodaki 40'tan fazla gemi gasp edildi
İsrail ablukasını kırmak ve Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmaya çalışılıyor. Gazze’ye yalnızca insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri götürülmesine rağmen, İsrail’in adeta bir savaş hali içerisindeymiş gibi müdahalede bulunduğu bildirildi. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı’na götürüldü. Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşırken işgalci İsrail'in müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
SİYONİST BAKN KATZ'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yayınladı. Katz şu ifadelere yer verdi: Gazze'ye yönelik terörist filosunu durdurma ve etkisiz hale getirme konusunda gösterdikleri örnek performanstan dolayı İsrail Savunma Kuvvetleri'ni ve tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz. Kutsal bir günde kutsal bir çalışma - İsrail Devleti'nin güvenliği için.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİST SAYISI 48 OLDU!
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu açıkladı.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİST SAYISI 48 OLDU!
Delegasyonun basın biriminden, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.
İŞTE ALIKONULANLAR VE GEMİLERİN İSİM İSİM LİSTESİ
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:
"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"
Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.
"BİR UMUT OLARAK GAZZE SAHİLİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Küresel Sumud Filosu'ndaki Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filoda hareket eden son tekne olduklarını ifade etti.
Aktivistlerin önemli bir kısmının İsrail tarafından "kaçırıldığını" dile getiren Akılotu, "Sumud Filosu'nun tekraren hareket eden son Marinette gemisi kaldı. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.
Akılotu, geri dönmelerinin söz konusu olmadığını belirterek İsrail'in, kendilerine yönelik bir müdahalesinin olmadığını söyledi.
Birkaç teknenin Gazze kara sularına geçtiğini ancak onlardan haber alamadıklarını belirten Akılotu, "Ne noktadalar bilemiyoruz. Bizim de bağlantımız kesildi. Biz tabii geminin bir teknik arızasından dolayı geriden geliyorduk. Şu anda Gazze kara sularına yaklaşık 135 mil kadar var." diye konuştu.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.
"TÜM AKTİVİSTLERİMİZ AŞDOD LİMANI'NDA"
Küresel Sumud Filosu, katil İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE
Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail zorbalığı devam ediyor. Dün gece İsrail donanmasının düzenlediği operasyonla alıkonulan aktivistler ve el konulan tekneler, İsrail'in Aşdod Limanı'na getirildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan, yaşananları ve son gelişmeleri anbean aktardı. Kurşun, İsrail'in askeri limanındaki olağanüstü hareketliliği ve aktivistlerin hapishaneye götürülme anlarını A Haber özel görüntüleriyle ekrana taşıdı.
"İSRAİL DONANMASININ ÖNCÜLÜĞÜNDE, DAHA DOĞRUSU ZORBALIĞINDA!"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'nı kuş bakışı gören bir tepeden yaptığı canlı yayında, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan operasyonunun detaylarını paylaştı. Filoya ait teknelerin bir bir limana getirildiğini belirten Kurşun, bu anları "zorbalık" olarak nitelendirdi:
"Dün akşam saatlerinde İsrail donanma birlikleri tarafından Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Günlerdir Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yollardaydılar. Önce aktivistler, hemen ardından da tekneler yine İsrail donanma birliklerinin öncülüğünde, daha doğrusu zorbalığında diyelim artık, Aşdod Limanı'na doğru getirildi. Halen daha bu teknelerin gelişi devam ediyor."
"AKTİVİSTLER HAPİSHANEYE GÖTÜRÜLECEK, OTOBÜSLER HAZIR!"
Kurşun, askeri limandaki hareketliliğe dikkat çekerek, teknelerin yanı sıra bir savaş gemisinin ve aktivistleri taşımak için bekletilen otobüslerin de A Haber kameralarına yansıdığını aktardı. Gözaltına alınan vicdan elçilerinin akıbetine ilişkin İsrailli yetkililerin açıklamasını da paylaştı:
"Sadece o tekneler değil, bakın şimdi farklı bir detay daha göstereceğiz. Hemen o diğer tarafta bir savaş gemisi var. Bir bina var, binanın arkasında da otobüsleri görüyorsunuz. Çünkü aktivistler İsrail'in kuzeyindeki bir hapishaneye götürülecek. Pazar gününe kadar da orada tutulacak. İsrail tarafından yapılan açıklama o yönde. Anladığımız kadarıyla oradaki otobüslere bindirilip gözetim altına, gözaltına alınacak bir hapishaneye götürülecekler."
AŞDOD LİMANI ABLUKA ALTINDA! A HABER EN YAKIN NOKTADA!
Aşdod Limanı'nın askeri bir bölge olması nedeniyle girişlere izin verilmediğini belirten Kurşun, tüm engellemelere rağmen A Haber'in en yakın noktadan gelişmeleri aktarmaya devam ettiğini vurguladı:
"Aşdod Limanı aynı zamanda askeri bir liman. O nedenle de içeriye girişlere veya etrafından çekim yapılmasına izin verilmiyor. Şu anda gelinebilecek, görülebilecek en yakın noktadayız. Limanın içerisinde inanılmaz bir hareketlilik var ama dediğimiz gibi en fazla yaklaşabileceğimiz nokta burası. Sumud Filosu'na ait tekneler halen daha limana gelmeye devam ediyor."
BAŞKAN ERDOĞAN: SUMUD BASKININI LANETLİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan konuşmasında katil İsrail askerlerinin Sumud Filosu’na yaptığı baskınla ilgili de konuştu.
Başkan Erdoğan, “Sözlerimin en başında, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud FilosU, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.
İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.” ifadelerini kullandı.
KATİL İSRAİL TÜM GEMİLERE SALDIRDI
İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıda, “müdahalenin tamamlandığı” açıklamasını yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik saldırı hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklamada bulundu.
Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı "müdahalenin" sona erdiği belirtilen açıklamada, filodaki aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Sumud Filosu'ndaki hiçbir teknenin Gazze Şeridi kara sularına ulaşamadığı iddia edildi. Filodan ele geçirilmeyen tek tekne kaldığı ve onun da "çatışma bölgesine" uzakta yer aldığı aktarıldı. Söz konusu son teknenin "çatışma bölgesine" girmesi halinde ona da saldırılacağı tehdidinde bulunuldu.
İsrail Dışişleri'nin iddiasının aksine Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze sularına girdiği görülüyor.
Öte yandan İsrail ordusundan bir yetkili yerel basına yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda Sumud Filosu'ndaki 40'tan fazla teknenin ele geçirildiği değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL’İN ALIKOYDUĞU TEKNELER A HABER YAYININDA
Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod limanına götürüldü. A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Aşdod'dan son gelişmeleri aktarırken, alıkonulan gemiler görüntülendi.
AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NDA
Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.
Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaşmaya başladığını ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğünü aktardı.
Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.
Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.
ONLARCA ASKER TEKNELERİ BASTI
İsrail ordusu Sumud Filosu'nda sadece sivillerin bulunduğu teknelere onlarca askerle saldırdı.
KAÇ GEMİ ALIKONULDU?
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre, İsrail 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdi, 19'unu da ele geçirdiği varsayılıyor.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail donanması unsurları, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun gemilerini yasa dışı şekilde ele geçirmeyi sürdürüyor.
Takip sistemindeki verilerde, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.
İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.
Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.
Takip sistemine göre, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong'un da yoluna devam ediyor.
Öte yandan, Mikeno'nun ise Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklediği ve geminin bir süredir hareket etmediği görülüyor.
"SUMUD'A SALDIRI İSRAİL'İN ALEYHİNE DÖNECEK"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Dünyanın birçok yerinde İsrail’e karşı nefret duygusu oluşmuştur.
SALDIRI SONRASI AÇLIK GREVİ!
Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu.
Politis'in, İsrail'in kendisini yasa dışı şekilde alıkoymasından önce kaleme aldığı mesaj, kardeşi tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından paylaşıldı.
Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.
"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz." diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı.
Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır." denildi.
TÜRKİYE YAKIN TAKİPTE
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken, bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.
İSPANYA'DAN TEPKİ: VATANDAŞLARIMIZI DERHAL BIRAKIN
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını istediklerini açıkladı.
Bakan Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, Küresel Sumud Filosu'nda 65 İspanyol'un olduğunu söyledi.
İsrail'in filoya saldırısında yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarına ilişkin, ellerinde net sayının olmadığını kaydeden Albares, "Filonun üyeleri İsrail'e hiçbir tehdit teşkil etmiyorlar, yasa dışı herhangi bir eylem gerçekleştirecek hiçbir düşmanlıkları da yok. Bu yüzden kesinlikle hiçbir şeyle suçlanmamalılar. Şu anda öncelik, uluslararası sularda masum bir şekilde geçiş haklarını kullandıklarından derhal serbest bırakılmalılar ve İspanya'ya dönmeleridir." ifadelerini kullandı.
İspanya Dışişleri Bakanı, filodaki İspanyol vatandaşlarını kastederek "Onlara karşı haksız ve asılsız suçlamaları kabul etmeyeceğim." dedi.
Filodaki İspanyolların "yalnızca dayanışma içinde olan barışçıl vatandaşlar olduğunu" belirten Albares, tam diplomatik ve konsolosluk korumasına sahip olduklarını vurguladı.
Albares, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı'nın da İsrail'in saldırısıyla ilgili nota verilmek üzere Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
İsrail, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Mayıs 2024'ten bu yana bu ülkede büyükelçi düzeyinde temsil edilmiyor.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN SAYISI 37'YE ÇIKTI
Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısı 37'ye yükseldi. Aktivistler, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülüyor.
MİKENO İLE İLETİŞİM KESİLDİ
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze sularına girdi.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, Mikeno, Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta bekliyor ve geminin bir süredir etmediği görülüyor.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mikeno" adlı geminin Gazze karasularına girerek ablukayı aştığını ifade etti.
Tunç, "Bu fiili olarak ablukanın kırıldığı anlamına geliyor. Yıllardır insanların kırılamaz dediği ve İsrail'in çok büyük bir güç ile karadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'nin içerisine Mikeno gemimizi ulaştırmanın sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Tunç ayrıca bu durumun, "İsrail'in kağıttan bir kaplan olduğu" anlamına geldiğini vurgulayarak, "En önemlisi zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bundan sonra özgür Gazze'de, ablukanın kırılmış olduğu Gazze'de kardeşlerimize kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğunu ümit ederek herkesi selamlıyorum." dedi.
"MIKENO İLE İLETİŞİM KESİLDİ"
Global Sumud Filosu Delegasyonu üyesi Tülay Gökçimen de Mikeno'ya müdahale olmadığını, ancak İsrail botunun yaklaşması sonrası aktivistlerin telefonları attığını ve geminin küçük olduğu için yoluna devam ettiğini söyledi.
Filonun Gazze organizatörü Noelia Fernández, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Mikeno'nun Gazze kıyılarından yaklaşık 7 mil, yani bir saatten biraz daha az uzaklıkta olduğu haberini aldıklarını söyledi.
Bu arada bazı aktivistler, Mikeno'ya Gazze sularına girdikten sonra İsrail donanma unsurları tarafından saldırıldığı yönünde çeşitli basın kuruluşlarına açıklamalar yaparken, Sumud Filosu'nun resmi hesabından saldırıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk yargısının ve Türk kanunlarının geçerli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.
"TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU İYİ"
Sumud Filosu Delegasyon Üyesi Ramazan Tunç A Haber'e yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi:
Almış olduğumuz son bilgiler, Miceno gemisinin Gazze kara sularına girdiği bilgisi bize geldi. Yaklaşık 20 mil mesafede Miceno gemisinden biz iletişimi kestik ama bu fiili olarak Gazze sularına girdiğini ve ablukanın kırıldığı anlamına geliyor. Buradan şunu ifade etmemde hiçbir beis yok; Gazze aslında dünyanın en uzak noktası değil, ulaşılamaz bir noktada değil ve biz bunu dünyaya, dünya kamuoyuna ispatlamış Küresel Sumud Filosu bunu ispatlamış durumda. Artık Gazze ulaşılabilir bir yerdir diye söyleyebiliriz. Sivil gücün tüm siyasi ve diplomatik güçlerden çok daha etkin olduğunu dünya haklarına Küresel Sumud Filosu hatırlattı.
Şu anda Türkiye dahil Akdeniz havzasındaki muhtelif ülkelerden çok yoğun bir talep alıyoruz. Bizler de hazırlık yapıp Gazze şeridine gemilerimizle, teknelerimizle ulaşmak istiyoruz tarzında çok yoğun bir talep alıyoruz. Artık Gazze ulaşılamaz bir nokta değil. Zihinlerdeki abluka kırıldı. İsrail'in yıkılamaz dediği, derilemez dediği bu ablukanın aslında delindiğini şu anda sabahını yaşıyoruz. Bütün İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olsun diliyorum.
TÜRKLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Teknelere müdahale edilmeden önce zaten kardeşlerimizle, aktivistlerimizle bizim bağlantılarımız vardı. Müdahale anlarında onlar bize son bilgileri verdiler ve telefonlarını denizlere attılar. Daha sonrasında bir müdahale gerçekleşti. İsrail güçleri gözaltına aldı. Bundan sonraki süreç Dışişleri Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemize sağ salim gelmelerini temenni ediyoruz ama sağlık durumlarının iyi olduğuyla alakalı buradan ailelerine ve Türk kamuoyuna bilgi verebilirim. Herhangi bir sıkıntıları yok. Sağlık durumları yerinde. Ablukayı kırmaya vesile olan bu kardeşlerimizi Türkiye'de büyük bir karşılamayla karşılamak artık boynumuzun borcudur.
MIKENO ABLUKAYI DELDİ
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu: Mikeno gemimiz Gazze sularında
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Küresel Sumud Filosu'ndan Tülay Gökçimen, İsrail tarafından alıkonularak kaçırılan Türk aktivistlerin isimlerini paylaştı.
Alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde:
Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan
SİYONİSTLER ALIKOYDULARI AKTİVİSTLERİ İSRAİL’E GÖTÜRÜYOR
İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.
Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.
SUMUD'DA UMUT!
Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, Mikeno gemisi Gazze kara sularına girdi.
15 GEMİ YOLUNA DEVAM EDİYOR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 20'si İsrail saldırısına uğradı.
İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.
En öndeki geminin Gazze’ye uzaklığı ise yaklaşık 70 km (40 deniz mili) olarak görünüyor.
Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.
Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:
"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."
Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE HARETE GEÇTİ
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının ardından alıkonulan 24 Türk vatandaşı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.
KAPTANI TÜRK'TÜ!
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na katil İsrail askerlerinin hukuk tanımaz müdahalesi devam ediyor.
İsrail askerleri kaptanı Türk olan Kaptan Nikos gemisine müdahalede bulunurken, dümen bir katil asker geçti.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİST SAYISI 29 OLDU!
AKTİVİSTLERE SİLAH DOĞRULTTULAR!
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na katil İsrail askerlerinin hukuk tanımaz müdahalesi devam ediyor.
İsrail askerlerinin bir filodaki bir gemiye baskını canlı yayına yansıdı. Canlı yayın görüntüsünde İsrail askerinin aktivistlere silah doğrulttuğu görüldü.
CANLI YAYINDA SUMUD FİLOSUNA BASKIN!
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.
KAÇ GEMİ GAZZE YOLUNDA?
Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber canlı yayınında filo ile ilgili son detayları aktardı.
Sancar, “Şu an 20 kadar gemimiz yoluna devam ediyor. 13 gemimiz teyitli bir şekilde gasp edildi. 4 gemimiz teyitsiz bir şekilde yani haber alınamıyor, 1 gemimizin de yine gasp edildiğine dair bilgi var ancak netleşmedi. Onun dışında 20 kadar gemimiz yoluna devam ediyor.
5-6 saat yoldan bahsedebiliriz. Yaklaşık 6-6,5 nat hızında devam ediyorlar. Çok da bir yolları kalmadı. İnşallah nasip olur. Biraz daha ilerlerse kıyıları görebilirler. Bu bile çok büyük bir şey. Farklı hareketler deneyen teknelerimiz var. İşte biraz filodan ayrılıp açığa çıkıp Mısır tarafından gitmeye çalışan bir teknemiz var. Direk ilerleyen bir gemimiz var. Daha fazla yaklaşıldı. Tarihi bir operasyon. Dünyanın her yerinde insanlar ayaktalar şuanda. Bu saatte bile gösterilerine devam ediyorlar. Aslında biz İsrail’in bitişini uzun süredir izliyoruz.”
"GEMİMİZE KASITLI OLARAK ÇARPTILAR"
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.
Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.
"GEMİYE KASITLI OLARAK ÇARPTILAR"
İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.
Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
"BÜTÜN TEKNELERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"
Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.
Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.
Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.
Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.
Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı.
25 TÜRK AKTİVİST ESİR ALINDI
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti esir alındığını açıkladı.
KAÇIRILAN 25 TÜRK AKTİVİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun kaçırdığı Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı.
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti esir belirtildi.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin esir alındığı kaydedildi.
Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın esir alındığı bildirildi.
Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın esir alındığı aktarıldı.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.
Filoya katılan gemilerden kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'DEN SUMUD FİLOSU'NDAKİ BİR GEMİYE DAHA BASKIN
Katil İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemide daha baskın düzenledi. Filoda bulunan aktivistler ellerini başlarının üzerine koyduğu anlar gemideki güvenlik kamerasına yansıdı.
İŞGALCİ İSRAİL BİR GEMİYE DAHA GİRİYOR
Terör devleti İsrail, an itibarıyla bir gemiye daha giriyor.
BASKIN YAPILAN GEMİ SAYISI 9'A YÜKSELDİ
İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'ndaki gemilere müdahalesi sürüyor. Yasa dışı şekilde 9 gemiye baskın düzenlendi.
BAKAN KACIR: İNSANLIĞIN VİCDANI ELBET GALİP GELECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı baskınını sert bir dille kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze’nin masumlarına insani yardım götüren Sumud Filosuna uluslararası sularda saldırdı.
İsrail yönetimi, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak verecek.
İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek.
Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak."
BAKAN MEMİŞOĞLU: İSRAİL TÜM İNSANLIĞA HESAP VERMELİDİR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum."
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ: BU SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur." ifadesini kullandı.
Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Dünyanın muhtelif coğrafyalarından İsrail Hükümeti'nin Gazze'ye yönelik ablukasını sonlandırmak için bir araya gelen insanlık ittifakına yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırı, Netanyahu ve hükümetinin bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur."
TERÖR DEVLETİ'NDEN GEMİDEKİ AKTİVİSTLERE BASINÇLI SUYLA SALDIRI
İsrail'in Sumud Filosu'nda yer alan Mikeno isimli gemiye tacizde bulundu. Gemideki aktivistlere basınçlı su ile müdahalede edildi. O anlar kameralara yansıdı.
BAKAN ERSOY: BU SALDIRI VİCDANLARA VURULMUŞ AĞIR BİR DARBEDİR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir. Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek."
BAKAN YUMAKLI: SUMUD FİLOSU İNSANLIĞIN SINAVIDIR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı müdahalesini kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Soykırımcı İsrail gerçekleştirdiği bu alçak saldırıyla sadece Sumud Filosu'nu hedefe almamıştır.
Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir.
Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir.
Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı, yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir."
ESİR ALINAN 9 TÜRK VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı 9 Türk vatandaşının kimlik bilgileri belli oldu.
Sirius gemisi:
Abdülaziz Yalçın,
Davut Taşkıran,
Fikret Ayçin Kantoğlu,
Zeynep Tekocak
Alma gemisi:
Hüseyin Şuayp Ordu,
Metehan Sarı,
Osman Çetinkaya,
Onur Murat Koldu,
Semih Fener
BAKAN GÖKTAŞ: BU SALDIRI SAVAŞ HUKUKUNA VE İNSANLIĞA SIĞMAZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir." ifadesini kullandı.
Bakan Göktaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz, tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır."
MİLANO'DA TREN İSTASYONLARI KAPATILDI
Küresel Sumud Filosu'na, İsrail tarafından yapılan yasa dışı baskın sonucu birçok aktivist rehin alındı. Siyonist rejimin hukuk tanımaz tutumu, dünya genelinde tepkilere yol açmaya devam ediyor. İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen protesto gösterisinde vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nda esir alınan aktivistlerle dayanışma göstermek için sokaklara çıktı. Göstericiler, bu hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla tren istasyonlarını kapattı.
BAKAN TUNÇ: BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in Global Sumud Filosu'na yönelik yasadışı saldırısını kınadı. Bakan Tunç, uluslararası hukuku hiçe sayan bu müdahaleye sert tepki göstererek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.
İsrail’in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.
Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.
İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir.
Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."
OYUNCU METİN YILDIZ: HEP BİRLİKTE SESİMİZİ DUYURALIM
Oyuncu Metin Yıldız, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak vatandaşları İstanbul Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde toplanmaya çağırdı. Yıldız, "Evini, çoluğunu, çocuğunu geride bırakıp Gazze'ye yardım götürmek için Küresel Sumud Filosu'na katılan insanlar var. Bizler de burada, Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde toplanarak bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Hep birlikte sesimizi duyuralım." dedi.
VATANDAŞLAR AMERİKAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLEDİ
Katil İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yasa dışı şekilde engellemesinin ardından, İstanbul Sarıyer’deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde vatandaşlar protesto gösterisi düzenlemeye başladı.
BAKAN URALOĞLU: HUKUKSUZ KUŞATMAYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Katil İsrail’in hukuk tanımaz girişimini kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin’in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz"
TERÖR DEVLETİNDEN YOĞUN SU İLE TACİZ
İşgalci İsrail askerleri, Sumud Filosu'nda bulunan gemilere yoğun su ile tacizde bulundu.
BAKAN IŞIKHAN: SUMUD FİLOSU YALNIZ DEĞİLDİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu’nu yasa dışı şekilde engellemesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail’in uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!
Sumud Filosu Yalnız Değildir!
Gazze Yalnız Değildir!
Filistin Yalnız Değildir!"
DEM PARTİ: FİLODA YER ALAN SİVİL VE AKTİVİSTLERİN YANINDAYIZ
DEM Parti sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında Katil İsrail'in yaptığı yasa dışı saldırının kabul edilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu hükümeti; Gazze işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu’na müdahale ediyor. Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu’na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu’nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız!"
YERLİKAYA: İSRAİL'İN YAPTIĞI MÜDAHALEYİ LANETLİYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği yasa dışı müdahaleye tepki gösterdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: TÜRKİYE MAZLUM FİLİSTİN'İN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, katil İsrail’in Sumud Filosu’nu yasa dışı şekilde alıkoymasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında; mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu’na yönelik alçakça saldırı; insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle."
KATİL İSRAİL FİLODA BULUNAN AKTİVİSTLERİ ESİR ALDI
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barcelona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, işgalci güçler tarafından yasa dışı şekilde engellendi. Siyonist güçlerin, filodaki aktivistleri zorla esir aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Esir alınan aktivistler arasında Greta Thunberg de bulunuyor.
GRETA THUNBERG: SOYKIRIMI DURDURUN! ÖZGÜR FİLİSTİN
Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve masumlara insani yardım malzemesi ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nu İsrail donanması yasa dışı biçimde engelledi. Filo içinde bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İsrail uluslararası hukukun üstünde değildir. Savaş suçlarından hesap vermelidir. Soykırımı durdurun. İşgali sona erdirelim. Özgür Filistin” dedi.
ARIZALANAN TEKNEDEKİ 7 AKTİVİST TCG GEDİZ İLE TAHLİYE EDİLDİ
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 7 aktivist, teknelerinin su alarak arızalanması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi.
İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırarak Filistinli mazlumlara insani yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Sunflower adlı tekneyle katılan 3'ü Türk ve 1'i Türk asıllı 4 Alman vatandaşı olmak üzere 7 aktivist bir süre filoyla hareket etti.
Aktivistler, teknenin 30 Eylül gecesi motorunun bozulması ve dümenin kırılması üzerine tahliye talebinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gediz fırkateyniyle tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.
Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri tamamlanan aktivistler Amy Chalize, Carmen Alexandra, Florian Wurzbacher, Mücahid Özkan, Nagihan Çıtak, Faruk Dinç ve Hakan Yazaner, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.
Aktivistler filoya katılma nedenlerini, seferleri sırasında yaşadıklarını ve Gazze'ye dair umutlarını, kaymakam Kaya ise tahliye sürecini AA muhabirine anlattı.
"TÜM DİLEĞİM, FİLONUN ORAYA SAĞLIKLI ŞEKİLDE ULAŞMASI"
Aktivistlerden Sunflower teknesinin kaptanı Florian Wurzbacher, filoya katılma kararını "Barışçıl olmak ve insanlara yardım etmek kendi ailemizde var. Alman halkı olarak zaten bir katliam yaptık. Gazze'de olan bu katliama da yapımız gereği göz yumamazdık, ben de bunun için katıldım." sözleriyle açıkladı.
Wurzbacher, teknede iki farklı problem yaşadıklarını anlatarak, "İlk başta motor hava aldı ve kaldık. Ondan sonra motorun ısınması yükseldi. Yelkenli olduğumuz için yelkenle ve motorun az gücüyle filoya ulaşabildik. Filoya ulaştıktan sonra motorun ısınması da arttı o esnada dümenimizde kırılma oldu, dümen kırılınca yön alamadık ve orada kalmak zorunda kaldık." diye konuştu.
Filoyla ilgili dileklerini paylaşan Wurzbacher, "Tüm dileğim, filonun oraya sağlıklı şekilde ulaşması, yardımların götürülmesi, başlarına bir şey gelmemesi. Bütün umudum bu şekilde." dedi.
Aktivistlerden Amy Chalize ise dönmek zorunda kaldıkları için üzüldüğünü dile getirerek, "Misyonumuzun bu şekilde kalması bizi üzüyor ama biz yine de misyona katıldık, oraya gidebildik. Kısmetimiz buraya kadarmış ancak bu kadar yapabildik. Kardeşlerimiz, oraya gidenler, şu ana kadar oraya giden gemilerin en çok yaklaşanı oldular." sözlerini sarf etti.
Ekvador ve Alman vatandaşı olduğunu, 8 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten aktivist Carmen Alexandra, "Bu dünya çapındaki uluslararası filonun olması bizim için önemliydi. Latin Amerika zaten Filistin için kendini ortaya koydu. Bizler de insanlık olarak görevimizi yapmak ve bu misyona dahil olmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.
Alexandra, "Misyonumuzu tamamlayamadığımız, Gazze'nin yakınına kadar gidip oraya ulaşamadığımız için duygusal olarak çok üzgünüm. Bu uluslararası yaptığımız bir hareketti ve bunun yapılması gerekiyordu. Yaptığımız bu eylemle Gazze halkının özgürlüğüne ulaşacağına inanıyorum. Filistin halkının özgür devletinin kurulmasını, bu siyonist akımın sadece orada değil bütün dünyada, özellikle Latin Amerika'da bitmesini, dağılmasını, parçalanmasını arzu ediyorum." şeklinde konuştu.
"İNSANLARIN DİKKATLERİNİ BURAYA ÇEKMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Aktivist Hakan Yazaner, Almanya'da kurdukları Dava Partisi'nin ikinci başkanı olduğunu, daha önce "March to Gaza" yürüyüşüne katıldığını, Mısır'da yürüyüş yaptıklarını ancak oradaki eylemi tamamlayamadıklarını belirtti.
Filoya katılmak zorunda olduklarını hissettiğini dile getiren Yazaner, "İki yıldır orada süren katliamda içimiz parçalanıyor. Alman devletinin buna destek vermesi bizi daha çok üzüyordu. Bizlerin oradan bir şeyler yapıp insanların dikkatlerini buraya çekmek bizim için önemliydi. Orada yapılan katliamın, insanlara eziyetin bitmesi, bunu da insanların görmesi gerekiyordu. Baktığımız zaman 'Almanya'nın her yüzyılda bir katliam, insanlık onurunu zedeleyici bir şey yapması mı gerekiyor?' diye düşünüyoruz. Almanlar bu konudaki politikalarını çift taraflı yapıyorlar bu da bizi üzüyor." açıklamalarında bulundu.
Yazaner, Tunus'ta teknelerin hazırlıklarına da yardımcı olduğunu kaydederek, "Arkadaşlar tekneleri yeni gördüler, yeni bindiler. Tekneyle ilgili tecrübeleri yoktu, çoğunluğu deniz hastalığına yakalandı. Tanımadığınız insanlarla daracık bir alanda yolculuk yapıyorsunuz." dedi.
Filoya Almanya'dan katılan aktivistlerden Mücahid Özkan, 9,5 metre yelkenlide 7 kişiyle yolculuk yapmanın zor olduğunu belirterek, "Amacımız Gazze'ye ulaşmak, yardım götürmek, kardeşlerimizi görmekti. İnşallah filo Gazze'ye ulaşır, amacımızı yerine getirebilir. İki gün kalmıştı." şeklinde konuştu.
"İSRAİL SIRTINI DAYADIĞI GÜÇLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"
Teknede bulunan HÜDAPAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, teknedekilerle birlikte herkesin ortak derdinin Gazze'ye ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Biz beraber hareket ettik ve gerçekten çok zorlu bir yolculuktu. Teknemiz küçük, 10 metrelik bir tekneydi ve denizin dalgalı olması, rüzgarın olması ciddi manada bize sıkıntılar yaşattı. Ancak Gazze'de yaşanan acıları düşününce bunu hiç önemsemedik. Uyum içerisinde yol aldık." ifadesini kullandı.
Dinç, yolculukları süresince teknelerinin motoruyla ilgili sıkıntıların çıktığını, elektrik kesintisi ve internet bağlantısı problemlerinin olduğunu, 7 saat boyunca geminin rastgele gittiğini anlattı.
Filoyla iletişimlerinin kesildiğini belirten Dinç, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gediz fırkateyniyle gelebildiklerini dile getirdi.
Dinç, "İsrail sırtını Avrupa ülkelerine, Amerika'ya dayamış ve onlardan aldığı güçle bu soykırımlarını işliyor, insan haklarını ihlal ediyor. Bir yönüyle o ülkelerin vatandaşları da bu filoda yer alarak şu mesajı veriyorlar. 'Bizim ülkemizin yöneticileri, idarecileri, soykırımcıların yanında yer alsa da biz onların tam karşısındayız.' İnşallah bu yönüyle de işgalci İsrail sırtını dayadığı güçlerle karşı karşıya kalacak." değerlendirmesinde bulundu.
"HEDEFİMİZ BEBEK MAMALARINI GAZZE'YE ULAŞTIRMAKTI"
Teknede yer alan Nagihan Çıtak, daha önce uzun deniz yolculuğunu deneyimlemedikleri için yolculuğun oldukça zor olduğunu kaydetti.
Gazze'de yıllardır süren soykırıma dikkatin çekilmesi gerektiğini belirten Çıtak, daha önce de "March To Gaza" etkinliğine katıldığını ve orada da provoke edildiklerini aktardı.
Çıtak, Sumud Filosu'yla ablukayı kırmak, insani yardımları ulaştırmak, soykırıma dikkati çekmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirerek, "Bizim teknemizde bebek maması vardı. Bizim hedefimiz de bu bebek mamasını Gazze'ye ulaştırmak ve bir nebze olsun oradaki insanların yüzünü güldürmekti." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye ulaşamadıkları için çok üzgün olduğunu dile getiren Çıtak, "Birbirimize sarıldık, 'Neden başaramadık? Nasıl yapamadık?' diye ama biz seferden sorumluyduk. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra gidilmesi gerekiyorsa biz yine varız. Her zaman yeniden o yolculuğu yaşamaya varız. Yeter ki bizi bekleyen çocuklara ulaşabilelim." diye konuştu.
Aktivistleri karşılayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardım için çok yakın bir aşamada olduğunu, oraya giden filonun içerisindeki gemilerde zaman zaman arızalar yaşandığını belirtti.
Daha önce de denizde su alan bir tekneye tahliye talebi sonrası Türk donanmasının müdahalede bulunduğunu aktaran Kaya, aktivistlerin tahliye talebi üzerine de Sunflower isimli tekneye yardım ettiklerini dile getirdi. Kaya, şunları kaydetti:
"Kendilerini Türk kara sularına, güvenli limanlarımıza ulaştırmış olduk. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca da Marmaris Limanı'na intikalleri sağlandı. İçişleri Bakanlığımız ve Muğla Valiliğimizin yönetimi altında şu anda ülkemize giriş yaptılar. Bugün ilçemizde kendilerini ağırlamayı ve istekleri doğrultusunda gitmek istedikleri ülkelerine veya şehirlere göndermek istiyoruz. Misafirlerimizin sağ salim gelmesi bizleri mutlu etti. Süreci aynen devam ettirip, ev sahipliğimizi yapıp uğurlamayı düşünüyoruz. İnşallah Filistin'deki, Gazze'deki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de Sumud Filosu bir an önce yardım yetiştirir."
METEQUE İSİMLİ GEMİDEKİ AKTİVİSTLER ESİR ALINIYOR
C.B YARDIMCISI YILMAZ: SALDIRIYI LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgalci İsrail'e tepki göstererek "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı:
Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.
Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.
Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: BU BİR TERÖR EYLEMDİR
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu belirtildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.
Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.
Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.
Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.
BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."
ADARA İSİMLİ GEMİ İSRAİL TARAFINDAN YASA DIŞI DURDURULDU
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Adara isimli gemi, işgalci İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. O anlar ise an bean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şimdiye kadar altı gemiye esir aldı.
FİLO'DA FETİH SURESİ OKUNDU
Katil İsrail tarafından zorla müdahale edilen Sumud Filosu’nda Fetih Suresi okundu.
FİLİSTİN İSLAMİ CİHAD HAREKETİ'NDEN İSRAİL'İN SALDIRISINA TEPKİ
Filistin İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını yazılı bir bildiri yayınlayarak tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada; "Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yapılan acımasız saldırıyı korsanlık eylemi ve uluslararası ile insani hukukun açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.
İsrail işgali, tüm katılımcıların, aktivistlerin, gazetecilerin ve uluslararası destekçilerin güvenliğinden tamamen sorumludur ve onlara verilen her türlü zarar, zaman aşımına uğramayan bir suç teşkil eder.
İsrail’in saldırganlığı ve uluslararası hukuka saygısızlığı, Trump yönetimi tarafından sağlanan sınırsız siyasi ve askeri koruma ile Avrupa hükümetlerinin sessizliği sayesinde mümkün olmaktadır.
Filonun katılımcıları ve aileleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından acil, bağımsız bir soruşturma talep etme hakkına sahiptir; ayrıca suçlu varlıkla işbirliğini durdurmak için net bir Avrupa tutumu talep etme hakkına sahiptirler." ifadeleri yer aldı.
FRANSA'DAN ÇAĞRI: İSRAİL FİLODAKİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALI
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail donanma unsurları Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatmaya ve yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlarken, İsrail'i filodakilerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Barrot, “Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.
Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.
GLOBAL SUMUD FİLOSU İSRAİL DENİZ KUVVETLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ
Katil İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’nu yasa dışı şekilde ele geçirmeye yönelik müdahalesinin ardından, filo tarafından bir basın bülteni yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Ekim 2025 Çarşamba günü, Gazze saatiyle yaklaşık 20:30’da, Global Sumud Filosu’na ait Alma, Surius ve Adara isimli gemiler başta olmak üzere birçok gemi, uluslararası sularda İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından yasa dışı şekilde durdurularak baskına uğradı. Gemilere yasa dışı şekilde çıkmadan önce, İsrail savaş gemilerinin bilerek gemilerin iletişimini kesmeye, imdat çağrılarını engellemeye ve yasa dışı gemi baskınlarının canlı yayınlanmasını durdurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Baskına uğradığı kesinleşen gemilere ek olarak, diğer gemilerle yapılan canlı yayın bağlantıları ve iletişim de kaybolmuş durumda. Mürettebat ve katılımcıların güvenliği için titizlikle çalışıyoruz. Gemilerin, gözaltıların, yaralıların ve olası can kayıplarının durumuna dair teyitli bilgiler ulaştıkça paylaşacağız.
Bu, uluslararası sularda silahsız insani yardım gönüllülerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır. Hükümetlere, dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, gemidekilerin güvenliğini ve serbest bırakılmasını talep etmeleri ve bu durumu yakından takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Birkaç geminin engellenmesine rağmen, Global Sumud Filosu Gazze kıyı şeridinin 70 deniz mili açığında yoluna devam etmektedir ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
İSRAİL SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE EDİYOR
SUMUD AKTİVİSTLERİNDEN SİYONİSTLERE SERT MESAJ : ÖLDÜRDÜKLERİNİZE YARDIM GÖTÜRÜYORUZ
Uluslararası hukuku tanımayan ve Gazze’de soykırım uygulayan Katil İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu’na zorla müdahale etmeye çalışıyor. Telsizlerle filoyla temasa geçen Siyonist güçler, aktivistlere tehditler savuruyor. Filodaki bir aktivist, tehditlere sert cevap vererek, "Biz Filistin sularına gidiyoruz ve siz işgalcisiniz, biz ise Gazze'de öldürdüğünüz insanlara yardım taşıyoruz." dedi.
"AMİRAL GEMİMİZE ULAŞAMIYORUZ"
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz. Muhtemelen kontrol altına alındı. Gemilerimizle yola devam ediyoruz. Etrafımızda çok sayıda savaş gemisi fırkateyni var. Hedefimize her türlü ulaşmaya devam edeceğiz. Teker teker beyaz ışıklarla İsrail askeri gemideki hareketliliği gözetliyorlar. Çok sayıda gemiyiz ve henüz bizleri kontrol altına alma durumları söz konusu değil." dedi.
İSRAİL DONANMA UNSURLARI GEMİLERİ YASA DIŞI ŞEKİLDE ELE GEÇİRDİ
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.
Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.
İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.
Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.
İSRAİL'DEN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA TEHDİT: ROTANIZI DEĞİŞTİRİN
İsrail, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na "rotanızı değiştirin" tehdidinde bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasından bir operatörün Küresel Sumud Filosu'na, "Abluka altındaki bölgeye giriyorsunuz. İnsani yardım ulaştırmak istiyorsanız rotanızı Aşdod (Usdud) Limanı'na çevirin." tehdidinde bulunduğu video kaydını paylaştı.
Bakanlık, "Hamas-Sumud filosu" diye isimlendirdiği Küresel Sumud Filosu'nun amacının "provokasyon olduğunu" ileri sürerek, İsrail donanmasının filoyu "aktif savaş sahasına yaklaştığı" ve kanuni olduğunu savunduğu "deniz ablukasını ihlal ettiği için" bilgilendirdiğini açıkladı.
A HABER AŞDOD'DAN SON DURUMU AKTARDI
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı'nın bombalanması iddialarına ilişki şu ifadelerle son durumu aktardı.
Ata Gündüz Kurşun'un açıklamaları şekilde:
"Yemenliler füze atmış olabilir ama şimdi İsrail'den her türlü tilkilik beklendiği için Melih Altınok, bir taraftan Sumut filosuna şu anda müdahale ediliyor ve oradakiler zaten bir saattir yayınımızda anlatıyorlar, insanlıktan bahsediyorlar, vicdandan bahsediyorlar ve aynı zamanda da aldıkları eğitimi anlatıyorlar. Yani bir müdahale olduğu zaman hiçbir şekilde mukavemet göstermeyecek oradaki insanlar, tamamen teslim olacaklar İsrail güvenlik güçlerine. Daha sonra o gemiler ve aktivistler nereye getirilecek? Aşdod Limanı'na getirilecek. Dolayısıyla Aşdod Limanı'ndan 7 Demir Kubbe füzesi ateşlendi. Yani şöyle bir algı yürütülüyor olabilir: "Biz işte o Sumut filosu'ndakileri Aşdod Limanı'na getireceğiz ama bakın o liman da güvenli değil." Belki de getirmemek maksadıyla bu şekilde bir senaryo yazılmış olabilir.
Çünkü, çünkü bunu neden söylüyorum, Yemen'den bundan önceki süreçte füze atıldığı zaman Tel Aviv'de sirenler çalıyordu, Hayfa'da, işte Aşkelon'da, Aşdod'da farklı farklı noktalarda belki de yüzlerce noktada Demir Kubbe sistemi devreye giriyordu. Ama şimdi az önce ben Hikmet Öztürk'ün yayınında gösterdim, "Tzofar" uygulaması var. Sadece Aşdod'tan uyarı verdi ve Aşdod Limanı bizim hemen sol tarafımızda kalıyor. Limana giremiyoruz şu anda. Bir 5-6 kilometre ötemizde Aşdod Limanı. Dolayısıyla belki de böyle bir algı yürütmek için işte "Aşdod Limanı hedefleniyor, biz işte o Sumut filosu'ndakilerin güvenliğini sağlayamayacağız" deyip belki de o gemileri uzaklaştırmak istiyorlar.
12'ydi, 12'ydi. Bu rakam 20'ye yükselmiş durumda. Yaklaşık yarım saat önce de savaş uçakları havadaydı. Gazze'den bir bombalama sesi duymadım ben çünkü burası da 40 kilometre uzaklıkta. Aşdod Gazze sınırına 40 kilometre uzaklıkta bir yer. Belki de o filonun üzerinden alçak uçuş da yapılmış olabilir. Şimdi bir son dakika bilgisi daha geldi: Sumut filosuyla iletişimin kesildiğine dair. Az önce tam siz yayına başlamadan önce tek tek gidiyordu, o iletişim tek tek kesiliyordu. Şu anda da bir 50-60 deniz mili uzaklıktalar, filodakiler.
Yaklaşık 40 mil civarında ama şu anda İsrail gemileri, o savaş gemileri ve aynı zamanda işte Zodyaklar, farklı deniz araçlarıyla şu anda filonun etrafı kuşatılmış durumda. Dediğimiz gibi bir çıkarma yapılacak mı o filodaki gemilere? Zaten mukavemet gösterilmeyeceğini söylemiştik. Bundan sonraki prosedür nasıl işleyecek? Tek tek gözaltına alınıp ne bileyim Aşdod Limanı'na mı getirilecekler? Gemilerle birlikte mi getirilecekler? Bunların hepsi bir soru işareti. Gece çok uzun olacak gibi görünüyor.
"KUDÜS'TE İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ BİRÇOK YOLU TRAFİĞE KAPATTI"
Yok, ben çok fazla görmedim. Biz bugün Atina üzerinden geldik Niyazi ile birlikte. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda sadece birkaç kameraman ve gazeteci gördük. Onun haricinde böyle aman aman bir yoğunluğun olduğunu söylemek biraz güç. Şunu da söyleyelim, bugün burada Yahudilerin çok önemli bir günü, çok önemli bir bayramı kutlanıyor. Hayat adeta durmuş durumda gerçekten. Yom Kippur diye, bugün akşam saatlerinde başladı, yarın hava kararana kadar da devam edecek. Hatta biz Kudüs'ten buraya, yani nasıl geldiğimizi bilemedik. Akşam saatlerinde Kudüs'te İsrail güvenlik güçleri birçok yolu trafiğe kapattı, beton duvarlarla kapattı. Çok önemsiyorlar çünkü.
Bu ilk müdahale olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bir taraftan da bakıyorum bu son dakika bilgilerine Melih Altınok. Evet, Al Ma gemisi şu an itibarıyla ilk müdahale edilen gemi olarak kayıtlara geçmiş oldu.
İtalya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması var Melih Altınok. Demiş ki "İsrail Silahlı Kuvvetleri filoya karşı şiddet kullanmayacağına dair bana söz verdi." İtalya Savunma Bakanı'nın da bir açıklaması var. "Sumut filosu'nda bulunanlar Aşdod Limanı'na götürülmeli" diyor. Yani biraz böyle anladığımız kadarıyla bu zemini hazırlıyorlar, yolunu yapıyorlar. Bununla ilgili tabii şu an çok yoğun da bir pazarlık sürüyor.
.
ALMA GEMİSİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ
İsrail savaş gemilerinin Küresel Sumud Filosu’na müdahale ettiği ilk gemi olan Alma’nın son görüntüleri ortaya çıktı.
GEMİ MÜRETTEBATINDAN DUA EDENLERE SELAM VAR
Sumud Filosu’ndaki Kaptan Nikos gemisindeki aktivistler dünyanın her yerinden Özgür Gazze için dua edenleri selamladı.
İLK MÜDAHALE: ALMA GEMİSİ'NE
İSRAİL SUMUD'U ÇEVRELEDİ: ROTANIZI DEĞİŞTİRİN
Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail'in yakın zamanda filoya müdahale etmesi bekleniyor. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.
Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek, "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.
Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanırken, İsrail'in saatler içinde müdahale etmesi bekleniyor.
MÜDAHALELER BAŞLADI
Türk aktivist Emin Aydın, 12 İsrail gemisinin görüldüğünü ve öndeki gemilere yönelik müdahalelerin başladığını aktardı. Aktivist Aydın, "İsrail, bizi engellemek için saldırı düzenleyebilir. Lütfen bize dua edin; dualarınıza talibiz. Kaptanımız bizi güverteye çağırdı ve can yeleklerimizi giymemizi istiyor. Tek ümidimiz Gazze’ye varmak. İçimizde en ufak bir korku yok; her an saldırıya hazırız." dedi.
GEMİDE ŞEHİTLİK DUALARI YÜKSELİYOR
Küresel Sumud Filosu'na yaklaşan İsrail gemilerine her an hazır olan mürettebat, güvertede şehitlik duaları okuyor. A Haber ekranlarına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, “Önde bulunan gemilerimize çok yaklaştılar. Her an gemilere çıkabilirler. Bizler hep birlikte şehitlik duaları ediyoruz” dedi.
TÜRK AKTİVİST A HABER'DE: BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler alarma geçti. A Haber canlı yayınına katılan Türk Aktivist Muhammed Fatih üzerlerinden İsrail savaş uçaklarının geçtiğiniz belirterek "Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.
Türk Aktivist Muhammed Fatih: 6 mil ötemizde bir donanmanın bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal var. Yaklaşık yarım saat önce bölgede çok yoğun bir gemi hareketliliği gözlemlendi. Büyük ihtimalle, yarım saat içinde doğrudan temas halinde olabiliriz. Bu noktalar, daha önce saldırıların gerçekleştiği yerler. 13’ten fazla geminin bir hat üzerinde konuşlandığına dair bilgiler mevcut. Ayrıca üzerimizden savaş uçaklarının geçtiği bildiriliyor. İnsani koridor açmak, yardımları Gazze’ye ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu ablukanın sona erdirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Görünen o ki, önümüzde bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var.
Bebeklerin de bulunduğu sivilleri katleden bir toplulukla karşı karşıya gelebiliriz. Ablukanın ardından gemilerimizin durdurulup alıkonulması durumu söz konusu olabilir. Bu durum en iyi senaryo. Daha kötü senaryolarda daha ağır saldırılar ve görülebilir. Filomuza yönelik saldırı riski bulunuyor. Burada görevli olanlar bu ihtimalleri bilerek hareket ediyoruz. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız.
SUMUD FİLOSUNA SALDIRI ALARMI
Türk Aktvist Emin Aydın, 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.
"BU GECE HAYATI DURDURUN"
31 Ağustos’ta İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye ulaşmasına sadece 100 mil kaldı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktaran Türk aktivist Muhammed Fatih, “Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin” diyerek destek çağrısında bulundu.
Türk aktivist Muhammed Fatih, canlı yayından şu ifadeleri aktardı:
"100 milin altında yolculuğumuz kaldı. Eğer Siyonist güçler tarafından saldırıya uğramazsak yarın gündüz saatlerinde varacağımızı düşünüyorum. Gazze’ye çocuklarla birlikte varmaya az kaldı. Yarın sabah Gazze'ye ulaşmayı umuyoruz. Teknemizde insani yardım götürüyoruz. Bizde çocuk maması, konserve ve sağlık malzemeleri var. Cenab-ı Allah’tan tek niyetimiz bu ablukayı kırmak ve Gazze’li kardeşlerimizle kucaklaşmak; bunu bize nasip etsin.
“ULUSLARARASI SİSTEM SINIFTA KALDI”
Akın akın yardımlar gelecek. İki gün önce İtalya’dan ikinci filo yola çıktı. Vicdan Gemisi ile sağlık ve medya ekiplerinden oluşan bir ekip yolda geliyor. Yani Cenab-ı Allah bu ablukayı kırmayı nasip etsin.
BM ve üye ülkeler, soykırımı önlemek ve insani yardım koridoru açmak konusunda başarısız kaldı. Uluslararası sistem bu konuda sınıfta kaldı. Devletler sınıfta kaldı. Kırk küsur gemiden yüzlerce aktivist, doktor ve gazeteci, bu ablukayı kırmak için yola çıktık. Yolculuk çok zor; daha önce alışık olmadığımız bir seyahat.
"BU GECE HAYATI DURDURUN"
Organizasyon sona yaklaşıyor. Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin. Çok kritik saatlerdeyiz. Hava kararıyor. Olası bir saldırı ihtimaline karşı alarm durumuna geçeceğiz. Lütfen bu gece hayatı durdurun. Gözünüz ve kulağınız Sumud’da olsun. Bu filonun engellenmesine müsaade etmeyin. İsrail’in gözü meydanlarda; onlardan korkuyorlar. Bundan dolayı meydanları doldurun ve ciddiyetimizi gösterin."
MSB: SUMUD'DAN 3'Ü TÜRK 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
MSB: Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir.
İLETİŞİM ARAÇLARIMIZA DİJİTAL SALDIRI VAR
Sumud filosundan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var. Uyurken bile can yeleklerimiz çıkarmıyoruz.Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz." dedi.
Emin Aydın’ın canlı yayında açıklamaları şöyle:
Dün gece Aşdod Limanı’ndan askeri gemilerin ayrıldığı haberini aldık. Alarm durumuna geçtik ve kimse uyumadı. Gece saatler 5’i gösterdiğinde filonun lider gemilerinden olan Alma gemisiyle tüm bağlantılar kesildi. Etrafta askeri botları gördük. Bu olaydan 10 dakika sonra tekrar iletişim sağlayabildik. Dijital bir karartma uygulamışlar.
Tüm ihtimallere karşı farklı iletişim cihazları kullanıyoruz ama buna rağmen iletişim kesildi. Hiçbir şekilde bağlantı sağlanmadı. İsrail gemileri dün gece taciz de bulundu. Amaçları bizleri vazgeçirmekti. Biz kararlıyız ve bundan vazgeçmiyoruz. Gazze’ye gitmekten vazgeçmiyoruz ve aşırı riskli bölgedeyiz.
Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz.
Biz yola çıkmadan önce hem avukatlar hem güvenlik uzmanları neler yapmamız gerektiğini anlattı. Acil durumlardan neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. 30 saniye gibi kısa bir sürede hemen can yeleklerini giyiyoruz. Hava karardığı zaman herkes can yeleklerini giyiyor. Uyuma imkanı olursa can yelekleri ile uyuyoruz.
"GAZZE'YE ÇOK AZ KALDI"
Gazze'ye insani yardım götürmek için 40 ülkeden 500'den fazla aktivistle yola çıkan Sumud filosu, yüksek riskli bölgeye girdi. Filoda yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak A Haber’de özel açıklamalarda bulundu.
Türk aktivist Dilek Tekocak: Akdeniz’den Gazze yolundan herkese selamlar… Gazze’ye artık 100 deniz mili uzaklıktayız. Kısa süre sonra Gazze kıyılarını göreceğiz. Onlar da o kıyılardan Sumud filosunu görecekler.
Biz hala uluslararası sularda ilerliyoruz. Kısa süre sonra Filistin karasularına varacağız. Sumud filosu dünyanın her yerinden aktivistlerle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. Bizim amacımız ablukanın kırılmasını sağlamak ve soykırımın bitmesini sağlamak. Bunlar için etkili bir adım atmak üzere yola koyulduk.
Bizim yola çıktığımızdan beri tek hedefimiz var. Gazze’ye ulaşmak ve insani yardım götürmek. Bizim amacımız buradaki yardımları asıl sahibine teslim etmek. Taşıdıklarımız tabi ki Gazze’nin ihtiyacını karşılayacak değil bu çok sembolik bir yardım. Gazze’nin günlük ortalama en az 600 TIR yardıma ihtiyacı var. Bizim amacımız ablukayı kaldırmak için bir adım atabilmek.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
Katil İsrail Sumud Filosu'nu tehdit etmeye devame diyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "İsrail makamları, çok sayıda gemiyi engellemek ve yüzlerce aktivisti sınır dışı edilmek ya da gözaltına alınmak üzere kıyıya çıkarmak için hazırlık yapıyor. Bu karmaşık operasyonun, Yahudilikte yılın en kutsal günü olan ve çarşamba akşamı başlayacak Yom Kippur sırasında en kritik noktaya ulaşabileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.
SUMUD FİLOSU GAZZE'YE İLERLİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor.
"3 SAAT SONRA GAZZE KIYILARINI GÖRECEĞİZ"
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi sürüyor. Filo, daha önce ablukayı delmek için bölgeye ulaşmaya çalışan teknelerin İsrail müdahalesine maruz kaldığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı.
Sumud filosunda yer alan Ayçin Kantoğlu yer aldığı teknede A Haber canlı yayınına katıldı ve özel açıklamalardan bulundu. Ayçin Kantoğlu, “3 saat sonra Gazze kıyılarında göreceğiz.” dedi.
HEDEFİMİZ YARDIMLARI ULAŞTIRACAK MESAFE
Ayçin Kantoğlu’nun A Haber’de yaptığı açıklamalar şöyle: Artık çok az bir yolumuz kaldı. 3 saat sonra Gazze kıyılarını görebileceğiz ve Gazze kıyılarında olan insanlar da bizleri görebilecek. Artık Gazze’ye o kadar yakınız. Bizim yer aldığımız tekne gece boyunca 2 kez kuşatıldı. Teknede alarmlar çaldı ve bizler pozisyonumuzu aldık.
Bir İsrail teknesini ben de gördüm. Etrafımızda bir tur attı ve sonra gerileyip görüş alanımızdan çıktılar. Biraz uyuduktan sonra kalktık ve nöbete başladık. Moralimiz iyi ve Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Gazze ulaştıktan sonra kara çıkmak için de planlamalar yapıldı. Bizim amacımız beraberimizde getirdiğimiz yardımları onlara ulaştıracak mesafeye kadar ilerlemek.
İsrail tekneleri görünmeden telefonlarımız kesiliyor. Radyo frekansına da girip orada da bir takım çağrılar yapıyorlar. Girit açıklarında drone saldırıları yaparken Abba şarkıları dinletmişlerdi. Eğer müdahale yakınsa böyle şeyler yapıyorlar. Ancak şu anda iyiyiz ve bir sorun yok.
TÜRK DONANMASINI GÖRDÜK
Şu anda etrafımızda herhangi bir ülkenin gemisi yok bizim yaptığımız sivil bir inisiyatif. Hiçbir ülkenin ya da donanmanın vaadiyle bu yola çıkmadık. İtalyanlar 2 gemi yolladı dün da geri çekeceklerini bildirdiler. İspanyolların gemisini daha göremedik. Şükürler olsun ki bizim İHA ve SİHA’larımızı bir de Kızılayımızın yardımlarını teslim eden Türk donanmasını gördük. Şu anda Sumud filosunun gemileri dışında başka bir gemi de yok. Sumud filosu son dönemeci yani riskli bölgeyi yalnız gidecek. Yola yalnız devam ediyoruz böyle olması doğrudur çünkü bu bir sivil harekettir.
İSRAİL TUTUKLAMA HAZIRLIKLARI
Herkesin kendine göre hazırlıkları vardır. Biz hazırız onlar da hazır olabilir. Bir şeyden korkup çekilecek değiliz. Bu silahlı bir eylem değil bizler sivil insanlarız. 50 yaşını aşmış bir insanım buna benzer bir tecrübeyi de daha önce yaşamadım. Birçok farklı insan var burada ve içinde şiddet olmayan bir direniş içindeyiz. Bir müdahaleye karşı elden geldiğince hazırlanıyoruz. Umuyorum İsrail bir kez daha böyle bir suça karışmaz.
SURDA BİR GEDİK AÇTIYSAK NE MUTLU BİZE
Çok heyecanlıyım benim içinde olduğum gemide 40 yakın aktivist var. 4 Türk olarak bu gemideyiz. Eğer yeterince yakınlaşırsak tekneden atlayıp Gazze’ye ulaşmak için yüzmeyi bile plandık. Eğer oraya varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek istiyoruz. 1 aydan fazladır yoldayız ve Gazze ayak basarak bunu sonlandırmak istiyorum. Umarım ablukayı kırmak nasip olur. Biz engellerlerse bizim arkamızdan gelecek olanlar bu işi tamamlayacaklar.
Gazze 2 senedir benim gözümde uyku bırakmadı. Hepimiz için aslında böyle. İnşAllah buna bir son vereceğiz ve Gazze’ye ulaşacağız. Bu yaşananlara son vermek için bu filo bir işaret fişeği yakacak. Soykırımı sonlandırmak kolay bir iş değil ama surda bir gedik açmayı başardıysak ne mutlu.
GAZZE KIYISINA VARALIM SONRA ALLAH KERİM.
Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve her şeyi plandık ancak Gazze kıyısına varalım sonra Allah kerim. Filomuzda 2 lider gemi vardı biri Girit’de kaldı benze bir sabotaj yaşadı. Bir gecede aniden arızalandı ve bir daha çalışmadı. Şu anda 2 lider gemi var. Bunlar Alma ve Serious gemiler bende Serious gemisinde yer alıyorum. Şu anda deniz üstünde bir çok irili ufaklı gemi var. El ele Gazze’ye gidiyoruz. Ailemi seviyorum onlara dönmek kavuşmak istiyorum ama önce Gazze’ye kavuşmak istiyorum. Benim önceliğim Gazze.
Dünyaya bir mesajım var; lütfen siyonizme hiçbir meydanda ister bir şehrin meydanı ister sosyal medya olsun alan bırakmayın. Gazze’ye varacağız ve orada ki insanlara elimizi uzatacağız ama bunu yaparken sizlerin desteği bizim yelkenimizin rüzgarı bunu sakın unutmayın
İSRAİL GEMİSİ "ALMA" GEMİSİNİN ÇOK YAKININA YANAŞTI
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.
İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.
İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.
"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.
İSPANYA’DAN "YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRMEYİN" ÇAĞRISI
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.
İspanya Başbakanlık kaynakları, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.
Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.
KATİL İSRAİL’DEN MÜDAHALE HAZIRLIĞI
Siyonist İsrail’in devlet televizyonu KAN, yaklaşık 50 teknenin “müdahale alanına” doğru ilerlediğini duyurdu. Haberde, İsrail donanmasının Sumud Filosu’na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
Öte yandan filonun Gazze'ye ulaşmasına 140 mil kalırken tahmini olarak 5-6 saat sonra bölgeye ulaşması bekleniyor.
SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
TUNUS'TA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ
Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.
"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.
Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.
"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.
Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.
