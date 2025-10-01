01 Ekim 2025, Çarşamba

Türk aktivist A Haber'de: Bir kaç saat içinde müdahale olabilir
Türk aktivist A Haber’de: Bir kaç saat içinde müdahale olabilir

Türk aktivist A Haber'de: Bir kaç saat içinde müdahale olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 20:43
Güncelleme:01.10.2025 20:43
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler alarma geçti. A Haber canlı yayınına katılan Türk Aktivist Muhammed Fatih üzerlerinden İsrail savaş uçaklarının geçtiğiniz belirterek "Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.
