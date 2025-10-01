Sumud filosundaki Aktivist Ayçin Kantoğlu A Haber'de: "Gazze'ye varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve af dilemek gerekecek"

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Filo, daha önce abluka kırma girişiminde bulunan teknelerin İsrail müdahalesine uğradığı yüksek riskli bölgeye ulaştı. Filoda yer alan Ayçin Kantoğlu, A Haber canlı yayınına bağlanarak son durumu aktardı. Kantoğlu, Gazze’ye varıldığında öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek istediklerini söyledi. Aktivist, “Hiçbir şeyden korkmuyoruz, biz siviliz” ifadelerini kullanırken, gerektiğinde arkamızdan gelecek olan teknelerin de desteğinin olduğunu belirtti. Filonun ilerleyişi sürüyor ve Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor.

