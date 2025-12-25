Viral Galeri Viral Liste Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık tahmini

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aylık ve yıllık enflasyon verileri ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılan enflasyon rakamları, yılın son ayına girilmesiyle birlikte yıllık tabloyu da netleştirecek. Bu kapsamda gözler, enflasyonun açıklanacağı tarihe ve 2025 Aralık ayı ile yıllık enflasyona ilişkin beklentilere çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri yaklaşırken, aylık ve yıllık oranlara ilişkin beklentiler ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Yılın son ayına girilmesiyle birlikte 2025 enflasyonunun nihai tablosu da netleşecek. Enflasyonun açıklanacağı tarih ve olası senaryolar merakla takip ediliyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte son 6 aylık enflasyon oranları, normal takvimden farklı bir tarihte kamuoyuna duyurulacak. 3 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Böylece hem Aralık ayı enflasyonu hem de 2025 yılının yıllık enflasyon oranı kesinleşmiş olacak.

2025 YILI ENFLASYONUNA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Yıl sonu enflasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak–Kasım dönemine ait enflasyon verisinin yüzde 29,75 olarak kesinleştiğini belirtti. Aralık ayı verisiyle birlikte 2025 yılı enflasyonunun netlik kazanacağını ifade eden Yılmaz, farklı senaryolar üzerinden yıl sonu hesaplamasını paylaştı.

Buna göre; Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 olarak gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonu yüzde 30,40 seviyesinde olacak. Aylık enflasyonun yüzde 1,00 açıklanması durumunda ise yıllık oran yüzde 31,04'e yükselecek. Aralık ayında yüzde 1,50'lik bir artış yaşanması halinde ise 2025 yılı enflasyonunun yüzde 31,69 düzeyine ulaşması öngörülüyor.

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini (%) Yıl Sonu Enflasyon Tahmini (%)
0,50 30,40
1,00 31,04
1,50 31,69
