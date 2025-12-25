Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık tahmini

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte son 6 aylık enflasyon oranları, normal takvimden farklı bir tarihte kamuoyuna duyurulacak. 3 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Böylece hem Aralık ayı enflasyonu hem de 2025 yılının yıllık enflasyon oranı kesinleşmiş olacak.