Başkan Erdoğan’ın GKRY-Yunanistan-İsrail ittifakına sert mesajı Atina basınında yankılandı!

İsrail'de düzenlenen Tel Aviv-Lefkoşa-Atina üçlü zirvesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen sert mesajlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarını 'karşı atak' ve 'sert çıkış' manşetleriyle duyururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerinin 'boş teneke tıngırtısına' benzetilmesi özellikle dikkat çekti.

25.12.2025 13:28
Geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen zirvede; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis bir araya gelmişti.

Zirvenin perde arkasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki artan etkisinin yer aldığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

NETANYAHU'DAN ANKARA'YA ÖRTÜLÜ MESAJ

Zirve sonrası ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail geçmişte imparatorlukların hâkimiyeti altındaydı. Bugün bu topraklarda yeniden imparatorluk kurabileceğini hayal edenlere sesleniyorum: Bunu unutun. Böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınında yer alan yorumlarda, bu sözlerin doğrudan Ankara'ya yönelik örtülü bir mesaj niteliği taşıdığı belirtilmiş, üçlü zirvenin ana gündeminin Türkiye'nin bölgesel hamleleri olduğu vurgulanmıştı.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "NE HAK YERİZ NE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ"

Başkan Erdoğan ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sert ve net bir duruş sergileyerek,
"İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de ister başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, Yunanistan'da siyasi ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

YUNAN MEDYASI: "ERDOĞAN SERT KARŞI ATAĞA GEÇTİ"

MEGA TV, "Tel Aviv'in Ankara'ya mesajının ardından Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın üçlü zirveye doğrudan karşılık verdiğini yazdı. Haberde, Erdoğan'ın Netanyahu'nun sözlerini "kanla lekelenmiş" ve "boş teneke sesi kadar değersiz" olarak nitelediği aktarıldı.

Dnews haber sitesi ise gelişmeyi, "Erdoğan karşı atağa geçti: Türkiye Ege ve Akdeniz'deki haklarının ihlaline izin vermeyecek" manşetiyle duyurdu.

Haberde, Erdoğan'ın Netanyahu'nun açıklamalarını "boş sözler ve küstahlık" olarak değerlendirdiği belirtildi.

"NETANYAHU'NUN ELLERİ 70 BİN FİLİSTİNLİNİN KANIYLA LEKELİ"

Dnews, Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da atıfta bulunduğunu vurgulayarak, Başkan'ın "Netanyahu'nun ellerinde 70 binden fazla Filistinlinin kanı var" sözlerini öne çıkardı.

ERT NEWS: ÜÇLÜ ZİRVEYE AÇIK MESAJ

Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT News, Erdoğan'ın "Doğu Akdeniz'de ve Ege'de kimsenin hakkını ihlal etmedik, kendi haklarımızın da ihlal edilmesine izin vermeyiz" sözlerinin bölgedeki son gelişmelere doğrudan mesaj niteliği taşıdığını yazdı.

Haberde ayrıca Erdoğan'ın,"Elleri Filistinli kardeşlerimizin kanıyla lekelenmiş olanların sözleri bizim için boş bir teneke sesi kadar değersizdir" ifadelerinin üçlü zirveye açık bir yanıt olduğu belirtildi.

TA NEA: TÜRKİYE KARARLI DURUŞUNU YİNELEDİ

Ta Nea gazetesi ise Erdoğan'ın, üçüncü tarafların yaptığı anlaşma ve açıklamaların Türkiye'yi bağlamadığını vurguladığını yazdı. Haberde, "Tuzaklara düşmedik, provokasyonlara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" sözleriyle Ankara'nın uluslararası baskılara karşı kararlı ve istikrarlı tutumunu yinelediği ifade edildi.