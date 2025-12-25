Başkan Erdoğan’ın GKRY-Yunanistan-İsrail ittifakına sert mesajı Atina basınında yankılandı!

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "NE HAK YERİZ NE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ"

Başkan Erdoğan ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sert ve net bir duruş sergileyerek,

"İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de ister başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, Yunanistan'da siyasi ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.