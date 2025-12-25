25 Aralık 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan'ın GKRY-Yunanistan-İsrail ittifakına sert mesajı Atina basınında yankılandı!
İsrail'de düzenlenen Tel Aviv-Lefkoşa-Atina üçlü zirvesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen sert mesajlar, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarını 'karşı atak' ve 'sert çıkış' manşetleriyle duyururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerinin 'boş teneke tıngırtısına' benzetilmesi özellikle dikkat çekti.
