Terör devletinden yoğun su ve taciz

Giriş: 02.10.2025 00:49
Güncelleme:02.10.2025 00:49
İşgalci İsrail askerleri, Sumud Filosu'nda bulunan gemilere yoğun su ile tacizde bulundu. O anlar kameralara böyle yansıdı.
