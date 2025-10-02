02 Ekim 2025, Perşembe
Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi! İşte Aşdod’a getirilen o gemiler
Terör devleti İsrail’in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 440'tan fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı’na götürüldü. Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi. Muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.