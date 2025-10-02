02 Ekim 2025, Perşembe

Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi! İşte Aşdod’a getirilen o gemiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 16:59
Terör devleti İsrail’in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 440'tan fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı’na götürüldü. Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi. Muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
