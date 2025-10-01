02 Ekim 2025, Perşembe

Greta Thunberg: Soykırımı durdurun! Özgür Filistin
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.10.2025 23:34
Güncelleme:01.10.2025 23:34
Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve masumlara insani yardım malzemesi ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nu İsrail donanması yasa dışı biçimde engelledi. Filo içinde bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İsrail uluslararası hukukun üstünde değildir. Savaş suçlarından hesap vermelidir. Soykırımı durdurun. İşgali sona erdirelim. Özgür Filistin” dedi.
