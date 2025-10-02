Dünya ayakta! Sumud Filosu’na İsrail baskını

Küresel Sumud Filosu'na, İsrail tarafından yapılan yasa dışı baskın sonucu birçok aktivist rehin alındı. Siyonist rejimin hukuk tanımaz tutumu, dünya genelinde tepkilere yol açmaya devam ediyor. İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen protesto gösterisinde vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nda esir alınan aktivistlerle dayanışma göstermek için sokaklara çıktı. Göstericiler, bu hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla tren istasyonlarını kapattı.

