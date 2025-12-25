Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı 2025: Başvuru şartları ve tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni personel ilanı, kamuya atanmak isteyen adaylar arasında hareketlilik yarattı. Uzun süredir beklenen uzman yardımcısı alımıyla ilgili sınav tarihi netleşirken, başvuru sürecine dair ayrıntılar da merak konusu oldu.