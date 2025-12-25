Viral Galeri Viral Liste Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı 2025: Başvuru şartları ve tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı 2025: Başvuru şartları ve tarihleri

Resmi Gazete'de yayımlanan son ilan, kamu kariyeri hedefleyen binlerce adayın dikkatini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevirdi. Uzman yardımcısı alımına ilişkin takvim ve sınav sürecinin şekillenmesiyle birlikte gözler başvuru aşamasında izlenecek yol ve ayrıntılara odaklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 16:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni personel ilanı, kamuya atanmak isteyen adaylar arasında hareketlilik yarattı. Uzun süredir beklenen uzman yardımcısı alımıyla ilgili sınav tarihi netleşirken, başvuru sürecine dair ayrıntılar da merak konusu oldu.

104 PERSONEL İÇİN ALIM YAPILACAK

Resmî Gazete'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 104 uzman yardımcısı istihdam edilecek. Alımlar, farklı eğitim alanlarından mezun adayları kapsıyor.

Alım yapılacak bölümler şöyle:

Siyasal Bilgiler, İİBF, İktisat ve İşletme mezunları

Hukuk fakültesi mezunları

Uluslararası ilişkiler mezunları

Endüstri mühendisliği mezunları

BAŞVURULAR OCAK AYINDA

Giriş sınavı için başvurular, 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirecek. Başvuru adresi ise Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu olacak.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uzman yardımcılığına giriş sınavı iki aşamadan oluşacak:

  • Yazılı sınav: 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak
  • Sözlü sınav: Yazılı sınavı geçen adaylar için ayrıca duyurulacak

Yazılı sınav klasik usulde gerçekleştirilecek.

