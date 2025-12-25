Viral
Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 zam! 2 farklı senaryo masada: Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emekli ve memur 2026 Ocak ayında maaşlara yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Enflasyon beklentileri, olası refah payı ve taban maaş düzenlemesiyle ilgili hesaplar yeniden masaya yatırılırken, yapılan değerlendirmeler zam oranlarının büyük ölçüde hangi aralıkta şekilleneceğini ortaya koyuyor. Peki emekli ve memur ne kadar zam alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:04