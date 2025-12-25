Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 zam! 2 farklı senaryo masada: Kim ne kadar alacak?

ZAM BEKLENTİLERİ HANGİ NOKTADA?

Emekli ve memurların aylardır yakından takip ettiği zam oranlarıyla ilgili çeşitli hesaplamalar yapıldığını belirten Erdem, yıl sonu enflasyonuna işaret etti. Mevcut tabloya göre enflasyonun yüzde 29–31 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda:

🔴SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olması öngörülüyor.

🔴Memur ve memur emeklileri için ise artış oranının yüzde 19–20 bandında şekillenmesi bekleniyor.