Emekliye yüzde 13, memura yüzde 20 zam! 2 farklı senaryo masada: Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli ve memur 2026 Ocak ayında maaşlara yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Enflasyon beklentileri, olası refah payı ve taban maaş düzenlemesiyle ilgili hesaplar yeniden masaya yatırılırken, yapılan değerlendirmeler zam oranlarının büyük ölçüde hangi aralıkta şekilleneceğini ortaya koyuyor. Peki emekli ve memur ne kadar zam alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:04
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında emekli ve memurların 2026 Ocak ayında alacağı zamlarla ilgili merak edilen tüm başlıkları değerlendirdi. Enflasyon beklentilerinden refah payı ihtimaline, taban maaş düzenlemesinden takvime kadar sürecin çerçevesi netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET SONRASI SIRA MEMURLARDA
ZAM BEKLENTİLERİ HANGİ NOKTADA?

Emekli ve memurların aylardır yakından takip ettiği zam oranlarıyla ilgili çeşitli hesaplamalar yapıldığını belirten Erdem, yıl sonu enflasyonuna işaret etti. Mevcut tabloya göre enflasyonun yüzde 29–31 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda:

🔴SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olması öngörülüyor.

🔴Memur ve memur emeklileri için ise artış oranının yüzde 19–20 bandında şekillenmesi bekleniyor.

Bu iki kesim arasında 6–6,5 puanlık bir fark oluştuğunu ifade eden Erdem, bu farkın kapatılıp kapatılmayacağına dair beklentilerin kamuoyunda konuşulduğunu ancak mevcut hesaplamalarda refah payı eklenmeden bu oranların öne çıktığını vurguladı.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME İHTİMALİ MASADA MI?

Asgari ücret artışında beklentilerin üzerinde bir oran çıktığını hatırlatan Erdem, benzer bir refah payının emekli ve memurlar için gündeme gelip gelmeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi. Ancak böyle bir adımın atılması halinde bunun mutlaka yasal düzenleme ile yapılması gerektiğinin altını çizdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS SÜRECİ

Halihazırda 16.881 lira olan en düşük emekli maaşının da enflasyon oranında artırılmasının söz konusu olduğunu belirten Erdem, bu artışın otomatik olmayacağını, Meclis'ten geçecek bir düzenleme gerektirdiğini ifade etti. Bu nedenle:

