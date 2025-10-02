Oyuncu Metin Yıldız’dan vatandaşlara çağrı: Hep birlikte sesimizi duyuralım

Oyuncu Metin Yıldız, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak vatandaşları İstanbul Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde toplanmaya çağırdı. Yıldız, "Evini, çoluğunu, çocuğunu geride bırakıp Gazze'ye yardım götürmek için Küresel Sumud Filosu'na katılan insanlar var. Bizler de burada, Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde toplanarak bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Hep birlikte sesimizi duyuralım." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN