AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavı öncesinde öğrencilerin beklediği duyuru geldi. Aralık ayının son haftasında yapılacak final sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelerde sınava girilecek okul, açık adres, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Öğrenciler şimdi 'AUZEF final sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?' sorularına yanıt arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:47