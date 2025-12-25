Viral Galeri Viral Liste AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavı öncesinde öğrencilerin beklediği duyuru geldi. Aralık ayının son haftasında yapılacak final sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelerde sınava girilecek okul, açık adres, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Öğrenciler şimdi 'AUZEF final sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?' sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:47
AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bitirme sınavı için geri sayım sürüyor. Akademik takvim doğrultusunda Aralık ayının son haftasında yapılacak final sınavı öncesinde, öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavlara giriş belgesi olmadan katılım sağlanamayacak.

AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF BİTİRME SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine göre güz yarıyılı bitirme sınavı, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Türkiye genelinde 81 il ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu toplam 130 sınav merkezinde yapılacak.

AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

Cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek sınavlar, sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam üç oturum şeklinde uygulanacak.

AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

AUZEF tarafından yapılan duyuruda, bitirme sınavına ait sınav giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde; sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor.

AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? Giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler sınav yerlerini, sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek. Bunun için auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak belgeyi görüntülemek yeterli olacak.

SON DAKİKA