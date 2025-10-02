02 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 00:12
Güncelleme:02.10.2025 00:12
Katil İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yasa dışı şekilde engellemesinin ardından, İstanbul Sarıyer’deki Amerikan Başkonsolosluğu önünde vatandaşlar protesto gösterisi düzenlemeye başladı.
