Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi
Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi

Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 10:39
A Haber canlı yayınına katılan Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç, “İsrail’in ablukası kırıldı ve Gazze artık ulaşılabilir. Bize artık çok fazla başvuru geliyor yola çıkmak isteyenler var. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Ailelerine bunu haberi verebiliriz.” dedi.
