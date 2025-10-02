Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç: Türklerin sağlık durumu iyi

A Haber canlı yayınına katılan Sumud filosu Delegasyon üyesi Ramazan Tunç, “İsrail’in ablukası kırıldı ve Gazze artık ulaşılabilir. Bize artık çok fazla başvuru geliyor yola çıkmak isteyenler var. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Ailelerine bunu haberi verebiliriz.” dedi.

