02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında

İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 14:32
Güncelleme:02.10.2025 14:33
Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod limanına götürüldü. A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Aşdod'dan son gelişmeleri aktarırken, alıkonulan gemiler görüntülendi.
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Büyük deprem tetiklenir mi?
Büyük deprem tetiklenir mi?
Depreme ait ilk görüntüler!
Depreme ait ilk görüntüler!
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Sumud baskınını lanetliyorum!
"Sumud baskınını lanetliyorum!"
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud’a baskına alkollü kutlama!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud filosuna israil baskını!
Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir
"Sumud’a saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir"
Daha Fazla Video Göster