02 Ekim 2025, Perşembe
İsrail’in alıkoyduğu tekneler A Haber yayınında
Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla aktivisti gözaltına aldı. Zorla alıkonulan aktivistler Aşdod limanına götürüldü. A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Aşdod'dan son gelişmeleri aktarırken, alıkonulan gemiler görüntülendi.