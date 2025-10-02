02 Ekim 2025, Perşembe

Mikeno Gemisi Gazze kara sularına ulaştı
Mikeno Gemisi Gazze kara sularına ulaştı

Mikeno Gemisi Gazze kara sularına ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 08:49
Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, Mikeno gemisi Gazze kara sularına girdi.
