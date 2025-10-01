Küresel Sumud Filosu Gazze’ye ulaşıyor! Türk aktivist A Haber'de açıkladı: "3 saat sonra Gazze kıyılarında olacağız"

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Filo, daha önce abluka kırma girişiminde bulunan teknelerin İsrail müdahalesine maruz kaldığı yüksek riskli bölgeye ulaştı. Filoda yer alan Ayçin Kantoğlu, A Haber canlı yayınına katılarak bilgiler verdi. Kantoğlu, üç saat içinde Gazze kıyılarını görebileceklerini ve bölgedeki halkın da kendilerini göreceğini söyledi. Gece boyunca tekneleri iki kez kuşatıldığını aktaran Kantoğlu, alarmların çaldığını ve pozisyon aldıklarını belirtti. İsrail teknelerinin etraflarında tur attığını, ancak ardından geri çekildiğini ifade etti. Filodaki ekip moralinin iyi olduğunu ve Gazze’ye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gazze’ye varıldıktan sonra yardım malzemelerini ulaştırmak için kara çıkış planlamalarının yapıldığı bildirildi. Kantoğlu, İsrail tekneleri görünmeden iletişimlerinin kısıtlandığını, radyo frekanslarıyla çağrılar yapıldığını ve zaman zaman psikolojik taktikler uygulandığını sözlerine ekledi. Şu anda filonun güvenli bir şekilde ilerlediği ve herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

