Haberler Gündem Videoları Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Muhammed Fatih A Haber'de
Giriş: 01.10.2025 19:06
Güncelleme:01.10.2025 19:06
31 Ağustos’ta İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye ulaşmasına sadece 100 mil kaldı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktaran Türk aktivist Muhammed Fatih, “Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin” diyerek destek çağrısında bulundu.
