01 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist Muhammed Fatih A Haber'de
31 Ağustos’ta İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye ulaşmasına sadece 100 mil kaldı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktaran Türk aktivist Muhammed Fatih, “Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin” diyerek destek çağrısında bulundu.