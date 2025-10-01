01 Ekim 2025, Çarşamba

Küresel Sumud Filosuna saldırı alarmı
Küresel Sumud Filosuna saldırı alarmı

Küresel Sumud Filosuna saldırı alarmı

Giriş: 01.10.2025 20:21
Türk Aktvist Emin Aydın, 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.
