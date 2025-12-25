Elon Musk Mars için tarih verdi: 2029 yılında taşınmalar başlayacak mı?

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamayla Mars planlarını bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Musk, devasa Starship roketinin gelecek yılın sonunda Mars'a doğru yola çıkabileceğini belirtirken, her şey yolunda giderse insanlı inişlerin 2029 gibi erken bir tarihte başlayabileceğini söyledi. Ancak Musk'a göre 2031, çok daha gerçekçi bir hedef.