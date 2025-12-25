Elon Musk Mars için tarih verdi: 2029 yılında taşınmalar başlayacak mı?
Elon Musk'ın, 2029 gibi erken bir tarihte Mars'a insanlı yolculukların başlayabileceğini dile getirmesiyle birlikte, insanlığın 'kızıl gezegen'e taşınmasının ne kadar mümkün olduğu yeniden tartışma konusu oldu. Bu açıklamanın ardından bilim dünyası Mars'a odaklanırken, uzmanlar gezegenle ilgili kamuoyunda pek bilinmeyen 5 dikkat çekici gerçeği gündeme taşıdı. İşte Mars hakkında merak uyandıran detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:09