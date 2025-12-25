Sözde medeniyetin gerçek yüzü! Avrupa’nın utanç tarihi: Hayvanat bahçelerinde insan kafesleri

İNSANLAR ÇİTLERLE ÇEVRİLİ ALANLARDA TUTULDU

Ziyaretçiler bu alanlara girmek için bilet aldı; insanlar ise izlenen, teşhir edilen nesnelere dönüştürüldü.

Bu sergilerde, yerli halklar çitlerle çevrili alanlarda tutuldu, geleneksel kıyafetler giymeye zorlandı, dans etmeleri, avlanmaları ya da ritüellerini sergilemeleri istendi.