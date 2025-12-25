Viral
Galeri
Viral Tıkla
Sözde medeniyetin gerçek yüzü! Avrupa’nın utanç tarihi: Hayvanat bahçelerinde insan kafesleri
Sözde medeniyetin gerçek yüzü! Avrupa’nın utanç tarihi: Hayvanat bahçelerinde insan kafesleri
Avrupa'nın karanlık tarihinde bir utanç müzesi daha gözler önüne seriliyor. 19'uncu yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasında sömürge topraklarından getirilen insanlar, Paris, Londra, Madrid ve Berlin gibi şehirlerde 'insan hayvanat bahçeleri' içinde sergileniyordu. Günlük yaşamlarını canlandırmaya zorlanan halkın teşhir görüntüleri, sözde insan hakları ve eşitlik ilkesi diyen Batı'nın bir başka yüzünü daha tarihin tozlu sayfalarına kaydetti. İşte o dehşet verici görüntüler...
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:37