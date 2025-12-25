Viral Galeri Viral Tıkla Sözde medeniyetin gerçek yüzü! Avrupa’nın utanç tarihi: Hayvanat bahçelerinde insan kafesleri

Avrupa'nın karanlık tarihinde bir utanç müzesi daha gözler önüne seriliyor. 19'uncu yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasında sömürge topraklarından getirilen insanlar, Paris, Londra, Madrid ve Berlin gibi şehirlerde 'insan hayvanat bahçeleri' içinde sergileniyordu. Günlük yaşamlarını canlandırmaya zorlanan halkın teşhir görüntüleri, sözde insan hakları ve eşitlik ilkesi diyen Batı'nın bir başka yüzünü daha tarihin tozlu sayfalarına kaydetti. İşte o dehşet verici görüntüler...

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa toplumlarında yeni bir akım başladığı aktarıldı. Oluşturulan utanç müzeleriyle sömürgelerden zorla getirilen insanlar, "insan hayvanat bahçeleri"nde teşhir edilmeye başlandı.

İNSANLAR ÇİTLERLE ÇEVRİLİ ALANLARDA TUTULDU

Ziyaretçiler bu alanlara girmek için bilet aldı; insanlar ise izlenen, teşhir edilen nesnelere dönüştürüldü.

Bu sergilerde, yerli halklar çitlerle çevrili alanlarda tutuldu, geleneksel kıyafetler giymeye zorlandı, dans etmeleri, avlanmaları ya da ritüellerini sergilemeleri istendi.

"İNSAN KAFESİ" RETİRO PARKI'NDA SERGİLENDİ

1887'de İspanya Kraliçesi Maria Cristina'nın açılışını yaptığı Filipinler Sergisi kapsamında Igorot kabilesine mensup 43 kişi Madrid'deki Retiro Parkı'nda sergilendi.

Onlar için sazdan kulübeler, tekneler ve yapay bir köy kuruldu. Sergi alanı "Casa de las Fieras" (Vahşi Hayvanlar Evi) olarak adlandırıldı.

"İLKEL", "VAHŞİ" VE "UYGAR OLMAYAN…"

Dönemin basını, Igorotları "ilkel", "vahşi" ve "uygar olmayan" olarak tanımladı. Kayıtlara göre sergi sırasında en az dört kişi kötü yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

AVRUPA'NIN BAŞKENTLERİNDE UTANÇ MÜZELERİ

Benzer sergiler Paris'te Jardin d'Acclimatation'da, Berlin ve Hamburg hayvanat bahçelerinde, Londra'da Crystal Palace ve Earl's Court'ta düzenlendi. 1889 Paris Dünya Fuarı'nda 400'den fazla yerli insan "Negro Köyü" adlı alanda sergilendi.

1899'da Londra'da Afrikalılar, sömürge savaşlarını canlandırmaya zorlandı. İzleyiciler her gün defalarca sahnelenen bu gösterileri izledi.

