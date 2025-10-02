02 Ekim 2025, Perşembe

Gazze'ye ilerleyen son gemiden son görüntü A Haber'de
Gazze’ye ilerleyen son gemiden son görüntü A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 21:59
Gazze'ye ilerleyen son gemiden son görüntü A Haber'de yayınlandı. Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Emine Güneş'in yaptığı açıklamada, "Filodaki diğer gemilerin hepsi İsrail tarafından durduruldu." ifadeleri kullanıldı.
