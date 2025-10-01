01 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Sumud Filosu'ndaki aktivistten A Haber'e özel açıklama: Amiral gemimiz "Alma"ya ulaşamıyoruz
Sumud Filosu’ndaki aktivistten A Haber’e özel açıklama: Amiral gemimiz Almaya ulaşamıyoruz

Sumud Filosu'ndaki aktivistten A Haber'e özel açıklama: Amiral gemimiz "Alma"ya ulaşamıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 22:22
Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Muhammed Fatih, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Fatih, Alma isimli amiral gemisinden haber alamadıklarını belirtirken "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz. Muhtemelen kontrol altına alındı. Gemilerimizle yola devam ediyoruz. Etrafımızda çok sayıda savaş gemisi fırkateyni var. Hedefimize her türlü ulaşmaya devam edeceğiz. Teker teker beyaz ışıklarla İsrail askeri gemideki hareketliliği gözetliyorlar. Çok sayıda gemiyiz ve henüz bizleri kontrol altına alma durumları söz konusu değil." dedi.
