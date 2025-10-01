Sumud Filosu'ndaki aktivistten A Haber'e özel açıklama: Amiral gemimiz "Alma"ya ulaşamıyoruz

Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Muhammed Fatih, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Fatih, Alma isimli amiral gemisinden haber alamadıklarını belirtirken "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz. Muhtemelen kontrol altına alındı. Gemilerimizle yola devam ediyoruz. Etrafımızda çok sayıda savaş gemisi fırkateyni var. Hedefimize her türlü ulaşmaya devam edeceğiz. Teker teker beyaz ışıklarla İsrail askeri gemideki hareketliliği gözetliyorlar. Çok sayıda gemiyiz ve henüz bizleri kontrol altına alma durumları söz konusu değil." dedi.