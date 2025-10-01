01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Global Sumud Filosu Gazze'ye 140 mil uzaklıkta
Global Sumud Filosu Gazze’ye 140 mil uzaklıkta

Global Sumud Filosu Gazze'ye 140 mil uzaklıkta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 05:45
Global Sumud Filosu, yüksek riskli bölgeye girmesinin ardından İsrail'in İHA hareketliliği arttı. Gazze'ye ulaşmak için 140 mil mesafe kaldıklarını belirterek filoda krımızı alarm verildi.
Global Sumud Filosu Gazze’ye 140 mil uzaklıkta
Global Sumud Filosu Gazze’ye 140 mil uzaklıkta
Global Sumud Filosu Gazze'ye 140 mil uzaklıkta
Sumud Filosu yüksek riskli bölgede!
Sumud Filosu yüksek riskli bölgede!
ABD Ukrayna’ya Tomahawk verecek mi?
ABD Ukrayna'ya Tomahawk verecek mi?
Tel Aviv, olası İran saldırısına karşı savaş hazırlığında
Tel Aviv, olası İran saldırısına karşı savaş hazırlığında
Meloni’den Sumud Filosu’na görevi bitirin çağrısı
Meloni’den Sumud Filosu’na “görevi bitirin” çağrısı
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Trump: ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak
Trump: “ABD ordusunun önceliği cumhuriyeti korumak”
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti!
Netanyahu’dan çelişkili ifadeler!
Netanyahu'dan çelişkili ifadeler!
Trump, Netanyahu’ya planını kabul ettirdi!
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
Gazze’de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazze'de ateşkes hiç olmadığı kadar yakın!
Gazzeliler, Trump’ın planına tepkili!
Gazzeliler, Trump'ın planına tepkili!
Daha Fazla Video Göster