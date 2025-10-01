02 Ekim 2025, Perşembe
Katil İsrail filoda bulunan aktivistleri zorla esir aldı
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 31 Ağustos’ta Barcelona’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, işgalci güçler tarafından yasa dışı şekilde engellendi. Siyonist güçlerin, filodaki aktivistleri zorla esir aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Esir alınan aktivistler arasında Greta Thunberg de bulunuyor.