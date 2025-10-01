01 Ekim 2025, Çarşamba

Sumud'da yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak: Gazze'ye çok az kaldı
Sumud’da yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak: Gazze’ye çok az kaldı

Sumud’da yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak: Gazze’ye çok az kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 13:18
Gazze'ye insani yardım götürmek için 40 ülkeden 500'den fazla aktivistle yola çıkan Sumud filosu, yüksek riskli bölgeye girdi. Filoda yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak A Haber’de özel açıklamalarda bulundu.
