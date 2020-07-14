15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde en önemli noktalardan biri de Muğla’nın Marmaris ilçesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu konut hainlerin hedefindeydi. O gece neler yaşandığını Marmaris’ten A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te o gece bir konutta konaklıyordu ve tatilini burada yapıyordu. Darbe haberini alan Başkan Erdoğan hemen çalışma ofisine geçerek mini bir güvenlik toplantısı yaptı ve gereken adımlar atıldı. İşte o karanlık geceyi aydınlatan oda ve Marmaris’te yaşananlar…