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15 Temmuz gecesi Marmaris’te neler yaşandı? Başkan Erdoğan neler yaptı? - 14.07.2020

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Giriş: 14.07.2020 13:17
Güncelleme:14.07.2020 13:18
15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde en önemli noktalardan biri de Muğla’nın Marmaris ilçesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu konut hainlerin hedefindeydi. O gece neler yaşandığını Marmaris’ten A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te o gece bir konutta konaklıyordu ve tatilini burada yapıyordu. Darbe haberini alan Başkan Erdoğan hemen çalışma ofisine geçerek mini bir güvenlik toplantısı yaptı ve gereken adımlar atıldı. İşte o karanlık geceyi aydınlatan oda ve Marmaris’te yaşananlar…
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