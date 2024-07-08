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15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe! Kız kardeşi anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 09:20
15 Temmuz'un ardından geride pek çok kahramanlık hikayesi kaldı. O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan isimlerden biri de 38 yaşındaki Barış Efe'ydi. Barış Efe, hain kalkışmada köprüde şehit düştü. Şehidin kahramanlık öyküsünü, kız kardeşi Serpil Efe'den dinledik...
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15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
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