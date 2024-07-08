15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe! Kız kardeşi anlattı

15 Temmuz'un ardından geride pek çok kahramanlık hikayesi kaldı. O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan isimlerden biri de 38 yaşındaki Barış Efe'ydi. Barış Efe, hain kalkışmada köprüde şehit düştü. Şehidin kahramanlık öyküsünü, kız kardeşi Serpil Efe'den dinledik...

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