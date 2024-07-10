Tarihi direnişin üzerinden 8 yıl geçti! Gazi İlhami Çil’in kahramanlık hikayesi

15 Temmuz'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimine geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper edenlerden biriydi İlhami Çil. FETÖ üyesi askerler tarafından açılan ateşte yaralandı. Gazi Çil o geceyi anlattı.

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