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Tarihi direnişin üzerinden 8 yıl geçti! Gazi İlhami Çil’in kahramanlık hikayesi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.07.2024 14:59
15 Temmuz'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimine geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper edenlerden biriydi İlhami Çil. FETÖ üyesi askerler tarafından açılan ateşte yaralandı. Gazi Çil o geceyi anlattı.
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