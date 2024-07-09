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“Önce vatan” dedi Aytekin Kuru | PORTRE

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Giriş: 09.07.2024 12:54
FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde en büyük zayiatı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı verdi. 51 özel harekat polisi şehit oldu. Polis Aytekin Kuru da onlardan biriydi. Namusum dediği silahı ile darbecilere karşı direnirken şehitlik mertebesine ulaştı. İşte şehit polisin hikayesi...
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“Önce vatan” dedi Aytekin polis...
“Önce vatan” dedi Aytekin polis...
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