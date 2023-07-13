Darbeye direnişin 7. yılı! Darbeye direnişin tanıkları anlattı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O kara gece asker üniforması giyen FETÖ'cüler silahlarını halka doğrultmuştu ama tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti ülke demokrasisine ve geleceğine canı pahasına sahip çıktı. O gecenin tanıkları anlattı.

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