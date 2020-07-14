15 kişinin saldırısına uğramıştı! Genç avukat Aybars Adıgüzel'den kahreden haber

ÖRNEK BİR KİŞİYDİ

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise "Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.