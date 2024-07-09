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FETÖ’cülerin şehit ettiği ikiz polisler

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 09:36
15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'nün Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlendiği saldırıda polis ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç da şehit olmuştu. Aradan yıllar geçse de şehit evinde hala hüzün var.
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FETÖ’cülerin şehit ettiği ikiz polisler
FETÖ’cülerin şehit ettiği ikiz polisler
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