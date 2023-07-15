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15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu: Eşsiz evlatsız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz

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Giriş: 15.07.2023 19:34
FETÖ’nün 15 Temmuz hanin darbe girişiminde gazilik mertebesine yükselen Vahide Şefkatlioğlu,o karanlık gecede yaşananları çok etkili bir biçimde gözler önüne serdi. Eşi, kendisi ve çocukları ile birlikte sokağa çıktıklarını ifade eden Şefkatlioğlu, eşinin o gece şehit olduğunu bildirerek, “Eşsiz, anasız, babasız, evlatsız yaşanabilir ama ben vatansız yaşayamam. Vatanımızda rahat bir şekilde yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdiğini ifade eden Şefkatlioğlu, “15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra doktorlar bacağımın kesileceğini açıkladılar. Bacağım kesildi. Sağ bacağımdan tam 46 ameliyat geçirdim. Ama dimdik ayaktayım. Vatan, millet ve evlatlarım için...” mesajını verdi.
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