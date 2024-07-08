08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Bir 'Yıldız'dı, şehit oldu...
FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini ve o gece yitirdiğimiz ölümsüz şehitlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi bir anne portresi var. İsmi Yıldız Gürsoy. Ankara'nın tek sivil kadın şehidi. Yıldız Anne, zor bir yaşam sürdü. Ama mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Ömrü boyunca bir evladın, bir annenin, dahası bir anadolu kadınının taşıyabileceği yükün fazlasını taşıdı. Ve bir kadının, gerektiğinde ülkesi için neler yapabileceğini bize o gece gösterdi. Tıpkı Kurtuluş Savaşındaki Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi.