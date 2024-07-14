14 Temmuz 2024, Pazar
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FETÖ'cü vatan hainlerinin hedefi Turkuvaz Medya! 15 Temmuz günü kurşun yağdırdılar! A Haber ekipleri sokakta vatandaşla birlikte direndi...
Türkiye'de demokratik yönetimi yok etmeyi amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniforma giymiş teröristleri 15 Temmuz 2016'da vatanın öz evlatlarına silah doğrultarak alçak bir darbe girişimde bulundu. Genç, yaşlı ayırmadan millete kurşun sıkan vatan hainleri o gece tam 251 kişiyi şehit etti. Darbe girişiminin yaşandığı gece teröristlerin hedeflerinden biri de Turkuvaz Medya binaları ve çalışanlarıydı. Binamıza kurşun yağdıran hainler, vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. O gece boyu FETÖ ihanetini A Haber ekipleri saniye saniye ekranlara taşıdı. Tüm noktalarda sokakta olan A Haber ekipleri vatandaşın sokaktaki büyük direnişine ortak oldu. İşte detaylar...