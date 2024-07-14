15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? "Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı"

Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri bundan tam 8 yıl önce yaşandı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçakların hedefinde Başkan Erdoğan ve Türkiye vardı. Darbe girişimi yaparak ülkeyi ele geçirmek isteyen alçaklara Türk milleti geçit vermezken, o karanlık gecede Başkan Erdoğan'ın en yakınında olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yaşananları anlattığı videosu yeniden gündem oldu. Albayrak o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce abdestini alıp namaz kılarak "Bismillah" deyip süreci başlattığını söyledi.