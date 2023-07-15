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A Haber “15 Temmuz” belgeseli | Başkan Erdoğan: Milletimi meydanlara davet ediyorum

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Giriş: 15.07.2023 00:31
Güncelleme:15.07.2023 01:02
A Haber, 15 Temmuz destanının 7. yıl dönümünde Türk milletinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, ABD ve Batı’nın maşası Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sergilediği kahramanca duruşu belgeselleştirdi. Belgeselde; Başkomutan Erdoğan’ın “Milletimi meydanlara davet ediyorum” çağrısı sonrası devlet-millet el ele vererek darbeye nasıl geçit vermediği etkili bir dille anlatıldı. İşte 3 saatlik “15 Temmuz” belgeselinin tamamı…
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
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