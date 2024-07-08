08 Temmuz 2024, Pazartesi
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15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu, şehit olan eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nu anlattı
Millet 15 Temmuz'da destan yazarak, FETÖ'cü darbecilere ülkeyi teslim etmedi. Bazıları uğurda canını feda etti, bazıları ise gazi oldu. İşte bunlardan biri de Vahide Şefkatlioğlu'ydu. Eşi şehit olurken, kendisi de bir bacağını kaybetti. Gazi Şefkatlioğlu, şehit eşini ve kahramanlık hikayesini anlattı.