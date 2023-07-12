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Eşini ve bir bacağını kaybetti: Gözümü açtığımda ilk önce vatanı sordum

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Giriş: 12.07.2023 11:58
Millet 15 Temmuz'da destan yazarak FETÖ'cü darbecilere ülkeyi teslim etmedi. Bazıları uğurda canını feda etti bazıları ise gazi oldu. İşte bunlardan biri de Vahide Şefkatlioğlu'ydu. Eşi şehit olurken kendisi de bir bacağını kaybetti Gazi şefkatlioğlu şehit eşini ve kahramanlık hikayesini anlattı.
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