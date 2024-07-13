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Türkiye’nin Nene Hatunları! Türkmen Tekin 15 Temmuz’da tankın altında kalıp şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 10:42
15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman Türk kadınlardan biriydi Türkmen Tekin. FETÖ'cü askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehadet şerbetini içti. Eşi Ramazan Tekin o geceyi anlattı.
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