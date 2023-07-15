15 Temmuz Kahramanlarına selam olsun! Destanın 7. yılı

FETÖ’cü hainlerin ülkeyi işgal etme girişiminin üzerinde 7 yıl geçti. Darbeye karşı benzersiz bir direniş gösteren kahramanları A Haber ekranlara getirmeye devam ediyor. A Haber 15 Temmuz’un yıl dönümüde şehitleri anmak için "Şehitler Ölmez" isimli özel bir klip hazırladı.