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15 Temmuz Kahramanlarına selam olsun! Destanın 7. yılı

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Giriş: 15.07.2023 04:39
Güncelleme:15.07.2023 05:05
FETÖ’cü hainlerin ülkeyi işgal etme girişiminin üzerinde 7 yıl geçti. Darbeye karşı benzersiz bir direniş gösteren kahramanları A Haber ekranlara getirmeye devam ediyor. A Haber 15 Temmuz’un yıl dönümüde şehitleri anmak için "Şehitler Ölmez" isimli özel bir klip hazırladı.
Şehitler Ölmez
"Şehitler Ölmez"
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti
15 Temmuz'da eşini ve bir bacağını kaybetti
Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük
"Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük"
Ailesi şehidimiz Güngör’ü anlattı
Ailesi şehidimiz Güngör'ü anlattı
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
Mustafa Solak Külliye’de şehit oldu
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Darbe girişiminin ekonomik faturası!
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