11 Temmuz 2024, Perşembe
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Darbecilerin hedefinde özel harekatçılar vardı
Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il, devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta Özel Harekat Daire Başkanlığı olmak üzere birçok önemli noktada sıcak çatışmalar gece boyunca sürdü. Ancak, halkın çelikten iradesi milli iradeye bir kez daha sahip çıktı, zafer yine milletin oldu. İşte o karanlık gecede başkentte yaşananlar...