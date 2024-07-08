Şehit İbrahim Yılmaz’ın kahramanlık hikayesi: Eşim en sevdiğine kavuştu

15 Temmuz'da şehadet şerbeti içen 252 kahramandan şehit İbrahim Yılmaz'ın hikayesi... Saraçhane Meydanı'nda, yaralılara yardım etmek isterken hain bir kurşunla vuruldu. Henüz 25 yaşındaydı. Ardındaysa 9 aylık bir bebek ve bir eş bırakmıştı. Şehit İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz yaşadıklarını anlattı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın varlığı içimize su serpiyor" ifadelerini kullandı.

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