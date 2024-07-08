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15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan! Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 16:39
Çocukluğundan bu yana kanserle savaşıyordu. Ancak uğruna mücadele etmesi gereken bir şey daha vardı: Vatan. Trabzonlu Sedat Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tedavi için gittiği Ankara'da Meclis binasının önünde şehit edildi.
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Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı
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