15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan! Hem kanserle hem FETÖ ile savaştı

Çocukluğundan bu yana kanserle savaşıyordu. Ancak uğruna mücadele etmesi gereken bir şey daha vardı: Vatan. Trabzonlu Sedat Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tedavi için gittiği Ankara'da Meclis binasının önünde şehit edildi.

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