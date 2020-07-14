Son dakika: Yarın yasak var mı? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında, darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün ihanetini anlatacak yaklaşık 3 bin program ve faaliyet düzenlenecek. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmış, LGS ve YKS sınav günlerinde belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. Peki, yarın yasak var mı? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.