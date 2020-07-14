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Son dakika: Yarın yasak var mı? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... ? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, ? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Yarın yasak var mı? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında, darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün ihanetini anlatacak yaklaşık 3 bin program ve faaliyet düzenlenecek. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmış, LGS ve YKS sınav günlerinde belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. Peki, ? 15 Temmuz Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ YURT İÇİ VE DIŞINDA ANLATILACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz destanının 4'üncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek.

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıt'ına çiçek bırakılması ile başlayacak.

TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Erdoğan, 15 Temmuz saat 21.00'de millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

DEMOKRASİ ZAFERİNİ ANLATACAK PROGRAMLAR

İletişim Başkanlığınca, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadele ve demokrasi zaferinin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenecek programlar dolayısıyla bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Başkanlık tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.

Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde "15 Temmuz Proje Takip Sistemi" kuruldu.

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